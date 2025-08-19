به گزارش ایلنا، محمد سراج، رییس فراکسیون سازمان های مردم نهاد مجلس در دیدار با تشکل‌های مردم نهاد در حوزه سلامت در ستاد وزارت بهداشت که به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی برگزار شده بود، اظهار داشت: تلاش مجلس این است که تشکل‌های مردم نهاد را به صورت موضوعی به دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مرتبط وصل کند.

وی افزود: ما در مجلس به دنبال این هستیم که وقتی یک تشکل با احساس مسئولیت وارد میدان می‌شود و می‌تواند باری از دوش جامعه بردارد، تسهیل‌گر کار او باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که نباید به چشم رقیب به تشکل‌های مردم نهاد نگاه کرد، بلکه باید آن‌ها را حامی دولت دانست، گفت: تشکل‌ها مکمل دولت‌ها هستند. همه ما خدمتگزار مردم هستیم و باید با افتخار مشکلات سمن‌ها را برای فعالیت در عرصه‌های مختلف رفع کنیم. باید سهمی از کارهای دولتی را به سمن‌ها داده و موانع قانونی و اجرایی را از سر راه آنان برداریم.

نباید استان سیستان و بلوچستان در بیماری‌های مادرزادی رتبه اول کشور را داشته باشد

وی با بیان این که باید اصل را در حوزه سلامت بر پیشگیری قرار دهیم، تصریح کرد: نباید استان سیستان و بلوچستان در بیماری‌های مادرزادی رتبه اول کشور را داشته باشد. استان‌هایی داشته‌ایم که رتبه دوم و سوم داشته‌اند ولی با تلاش‌های انجام شده اکنون انتهای این جدول هستند.

باید آزمایشات پیش از ازدواج انجام شود تا درگیر معلولیت‌ها نباشیم

سراج با طرح این پرسش که چرا باید در سیستان و بلوچستان انجام آزمایشات قبل از ازدواج مشکل داشته باشد؟ گفت: باید آزمایشات پیش از ازدواج انجام شود تا درگیر این معلولیت‌ها نباشیم. لازم است در این زمینه فرهنگسازی کرده و مردم را متقاعد کنیم وگرنه هزینه‌های درمان معلولیت‌ها چندین برابر پیشگیری است.

به گزارش وبدا، رییس فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس در پایان از تشکل‌های مردمی خواست برای پر کردن خلاء‌های قانونی با مشاوره‌های خود در امر تقنین مجلس را یاری کنند.

