خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حل مشکلات دریاچه نمک قم در مقیاس ملی است

حل مشکلات دریاچه نمک قم در مقیاس ملی است
کد خبر : 1675520
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین جلسه ستاد ملی احیاء و ساماندهی دریاچه نمک قم با تأکید بر لزوم اجرای برنامه جامع مصوب هیأت وزیران و انجام اقدامات اولویت‌دار در بازه پنج‌ساله، به‌عنوان یک موضوع ملی برگزار شد.

به گزارش ایلنا،  احمدرضا لاهیجان زاده در نخستین جلسه از ستاد ملی احیاء و ساماندهی دریاچه نمک قم گفت: حل مشکلات و بهبود وضعیت دریاچه نمک و این حوزه آبریز بسیار مهم و ارزشمند، در مقیاس ملی است و همه دستگاه‌ها و استانداری‌های عضو باید طبق برنامه جامع ابلاغی، در یک بازه زمانی پنج‌ساله اقدامات اولویت دار خود را تکمیل و به ستاد گزارش نمایند. 

وی در ادامه افزود: با عنایت به اینکه برنامه جامع ساماندهی دریاچه نمک قم از سوی ستاد ملی تالاب‌ها به دستگاههای ملی و استانی مرتبط ابلاغ شده است و از مصوبات هیأت وزیران بشمار می‌رود، عدم توجه به آن مشمول ترک فعل برای دستگاههای ذیربط خواهد بود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفتنی است؛ نخستین جلسه ستاد احیاء و ساماندهی حوزه آبریز دریاچه نمک قم به ریاست استاندار قم و دبیری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با حضور همه اعضا در وزارت کشور تشکیل شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور