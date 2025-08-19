حل مشکلات دریاچه نمک قم در مقیاس ملی است
نخستین جلسه ستاد ملی احیاء و ساماندهی دریاچه نمک قم با تأکید بر لزوم اجرای برنامه جامع مصوب هیأت وزیران و انجام اقدامات اولویتدار در بازه پنجساله، بهعنوان یک موضوع ملی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، احمدرضا لاهیجان زاده در نخستین جلسه از ستاد ملی احیاء و ساماندهی دریاچه نمک قم گفت: حل مشکلات و بهبود وضعیت دریاچه نمک و این حوزه آبریز بسیار مهم و ارزشمند، در مقیاس ملی است و همه دستگاهها و استانداریهای عضو باید طبق برنامه جامع ابلاغی، در یک بازه زمانی پنجساله اقدامات اولویت دار خود را تکمیل و به ستاد گزارش نمایند.
وی در ادامه افزود: با عنایت به اینکه برنامه جامع ساماندهی دریاچه نمک قم از سوی ستاد ملی تالابها به دستگاههای ملی و استانی مرتبط ابلاغ شده است و از مصوبات هیأت وزیران بشمار میرود، عدم توجه به آن مشمول ترک فعل برای دستگاههای ذیربط خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، گفتنی است؛ نخستین جلسه ستاد احیاء و ساماندهی حوزه آبریز دریاچه نمک قم به ریاست استاندار قم و دبیری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با حضور همه اعضا در وزارت کشور تشکیل شد.