زاکانی:
۹۰ درصد واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه تعیین تکلیف شده اند
شهردار تهران گفت: تاکنون به طور میانگین ۹۰ درصد از امور مربوط به واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه تعیین تکلیف شده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا ۶ روز پیش از هشت هزار و ۴۱۵ واحد آسیب دیده ۸۹ درصد معادل هفت هزار و ۴۸۱ واحد تعیین تکلیف شده است، اظهارکرد: این تعداد متغیر است و علت آن این است که برخی خانوادههای آسیبدیده پس از مدتی به ما مراجعه کردهاند.
وی افزود: واحدهای دارای تعمیرات جزئی ۵ هزار و ۱۷۲ مورد بودند که تقریبا به اتمام رسیده است. از تعداد واحدهای دارای تعمیرات متوسط نیز دو هزار و ۴۳۳ مورد معادل ۷۹ درصد تعیین تکلیف شدهاند.
زاکانی در خصوص مقاومسازی واحدها نیز اعلام کرد: ۷۰ واحد به مقاومسازی نیاز داشتند که روند تعمیر آنها ۸۹ درصد پیشرفت دارد. بازسازیهای اندک به اتمام رسیده اما بازسازیهای اساسی هفت تا هشت ماه زمان می برد.
شهردار تهران با اعلام اینکه از ۶۶۷ واحد نیازمند تخریب و بازسازی ۴۹ درصد تعیین تکلیف شده است، گفت: مابقی نیز باید شیوه ساخت را مشخص کنند.
زاکانی با اعلام اینکه تعداد اسکان اضطراری در ۱۱ هتل ۶۶۵ خانوار بوده است، خاطرنشان کرد: تعداد اسکان موقت یک تا دو ساله نیز ۵۵۵ خانوار است. از این تعداد ۹۴ مورد اجاره شده و افراد در منازل استیجاری مستقر هستند و ۳۵۵ خانه نیز افراد اجاره کردهاند و مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان ودیعه و ۳۰ میلیون تومان برای اجاره منازل آنها پرداخت شده است.
به گزارش شهر، زاکانی در خصوص تامین بودجه بازسازی این خانهها نیز گفت: چهار درصد کل بودجه در اختیار شهردار برای مدیریت بحران است.
وی افزود: برای تمام مستاجرانی که آسیب دیده اند نیز الگویی پیشبینی شده که مورد حمایت قرار بگیرند. همچنین رقمی تا ۲۵۰ میلیون تومان برای تامین کالا از پنج نقطه شهر پیشبینی شده است. خودروها را نیز کارشناس رسمی بررسی میکند و موارد را به دولت منتقل خواهد کرد.
شهردار تهران در مورد اعتراضات اخیر مهندسان تحت نظر نظام مهندسی نیز با بیان اینکه در صدور پروانه با تاخیر بیش از حد مواجه بودیم، به تشریح مشکل پرداخت و گفت: در روزهای آتی مهندسان با معاونت شهرسازی جلسهای خواهند داشت و جمع بندی مباحث بین شورا، معاونت شهرسازی شهرداری و نظام مهندسی صورت خواهد گرفت تا مجموعه ای شکل بگیرد که اشکالی در کار آنها وجود نداشته باشد و امور به بهترین شکل پیش برود.