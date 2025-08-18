خبرگزاری کار ایران
عبور از بحران آب در کشور با تدبیر شدنی است

شهردار تهران گفت: عبور از بحران آب در کشور با تدبیر شدنی است. به طوری که در تهران چالش ما بیشتر مدیریت منابع است تا کمبود آب.

به گزارش ایلنا،  علیرضا زاکانی شهردار تهران و برنامه گرامیداشت روز خبرنگار  که در مجموعه بلدیه تهران برگزار شد،  با اشاره به اهمیت کار خبرنگاران در دنیای امروز گفت: دو سال از نسل کشی اسرائیل در غزه می‌گذرد در این مدت ۲۹۲ خبرنگار به شهادت رسیده‌اند که این امر نشان‌دهنده عظمت و بزرگی امر خبر و رسانه در جهان امروز  است.

وی افزود: کشور در شرایط ویژه و ممتازی قرار دارد که در آن چیزی به جز همدلی، انسجام و پیوستگی ملت، نمی تواند دشمن را نومید کند.

شهردار پایتخت تاکید کرد: این که در آینده نیز  دشمن دست به اقدام خبیثانه بزند یا نه،  بستگی به ما دارد که چقدر در حفظ انسجام ملی و پرهیز از اختلافات موفق عمل کرده‌ایم.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: انسجام ملی بزرگترین امکانی شد که دشمنان در این نبرد شکست بخورند و بپذیرند، حریف «ایران قوی» نیستند.

زاکانی تاکید کرد: آنچه که امروز مهم است؛ همراهی همه مسئولین در راستای خدمت رسانی به مردم است،  مردم شایسته خدمتی بیش و بهتر از این هستند و امکانات کشور نیز اقتضائات این خدمت را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: اگر همه دست به دست هم دهیم از مسئولین تا ملت خیلی راحت‌تر می‌توانیم از این چالش‌ها عبور کنیم.

شهردار تهران با اشاره به بازسازی‌های جنگ ۱۲ روزه به عنوان نمونه ای از همکاری و همراهی مسئولان گفت: تجربه موفقی از همراهی دولت و شهرداری تهران بود که قابل تسری به سایر حوزه‌ها می‌باشد و همین‌جا از لطف رئیس جمهور به اینجانب سپاسگزارم.

به گزارش شهر، شهردار تهران درباره مشکل آب هم گفت:  عبور از بحران آب در کشور با تدبیر شدنی است. به طوری که در تهران چالش ما بیشتر مدیریت منابع است تا کمبود آب.
زاکانی در پایان تاکید کرد: دشمن به دنبال تضعیف ایران قوی است و برای او فرقی ندارد امروز قدرت در دست کدام گروه است. در این میان نقش شما خبرنگاران بازگو کردن حقایقی است که باعث ایجاد نشاط در جامعه می‌شود.

