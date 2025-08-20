در گفتوگو با ایلنا تاکید شد؛
خدمات دوراپرستاری باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد
رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به اهمیت دوراپرستاری گفت: این امر به نظام سلامت کمک بزرگی خواهد کرد، همچنین موجب ارتقای خدمات میشود و کاهش هزینههای نظام سلامت را به همراه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به تازگی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تعریف تعرفه مستقل دوراپرستاری را دستاورد مهم و تاثیرگذار در بهبود کیفیت خدمات پرستاری و کاهش بار مراکز درمانی دانسته است. به گفتهی او این اقدام حاصل پیگیریهای مستمر و پیوسته اعضای کمیسیون بهداشت است که پس از جلسات متعدد و تعامل با مسئولان وزارت بهداشت به نتیجه رسید و این حرکت اساسی گامی برای ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و کاهش مراجعه حضوری بیماران مزمن است.
به گفتهی وی، بر اساس اظهارات مسئولان وزارت بهداشت، طرح پرستار پیگیر قرار است در ۹۰۰ بیمارستان کشور و در ارتباط با ۱۵ بیماری مزمن پرمراجعه اجرا شود و نقش مهمی در پیگیری مستمر بیماران دارد و میتواند از بازگشت مجدد بیماریها جلوگیری کند و بار سیستم درمانی را کاهش دهد.
در این راستا «احمد نجاتیان» رئیس کل سازمان نظام پرستاری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات طرح پرستار پیگیر «دوراپرستاری» بیان کرد: در حال حاضر بخش عمدهای از نظام سلامت ما مبتنی بر بیمارستان و بستری است. ما با این وضعیت هم هزینههای زیادی را در نظام سلامت پرداخت میکنیم و هم مردم خدمات خوبی دریافت نمیکنند.
وی ادامه داد: در حالیکه از چندین سال پیش، دنیا به سمتی حرکت کرده است که این خدمات را در سطح جامعه ارائه دهد تا مردم بتوانند از راه دور و حتی در منزل خود خدمات دریافت کنند. بیمهها نیز به دلیل ارزانتر بودن این خدمات بسیار مایل هستند که چنین اتفاقی بیفتد تا خدمات ارزانتر و با کیفیتتری به مردم ارائه شود.
نجاتیان تاکید کرد: البته پیش از آنکه برای دوراپرستاری تعرفهای تعریف کنیم، بهتر است که خدمات پرستاری در منزل را تعرفهگذاری و تحت پوشش بیمه قرار دهیم. دوراپرستاری بخشی از این نوع خدمات است.
وی با اشاره به ضرورت تحت پوشش بیمه قرار گرفتن دوراپرستاری، تصریح کرد: بنابراین، آنچه سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فرمودند، واقعاً هم نیاز امروز و هم نیاز آینده نظام سلامت ما است. ولی نکته مهم این است که بیمهها پای کار بیایند و این پوشش بیمهای را بپذیرند. چرا که هماکنون بسیاری از این خدمات دارای تعرفه هستند، اما مهم این است که تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و بیمهها هزینه آن را پرداخت کنند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور درباره خدمات دوراپرستاری توضیح داد: دوراپرستاری به معنای اعزام پرستار به منزل نیست. دوراپرستاری همان «telenursing» است؛ یعنی پرستاری از راه دور یا خدمات پرستاری الکترونیک. دوراپرستاری در حقیقت این است که از راه دور بتوانیم به بیمار مشاوره دهیم، علائم حیاتی او را بررسی کنیم و کمکهای لازم را ارائه کنیم.
او اضافه کرد: به این معنا که بیمار به جای آنکه در بیمارستان بستری شود و خدمات دریافت کند، میتواند در منزل بستری شود و پرستار از راه دور به بیمار مشاوره دهد. بنابراین، این کار صرفاً باید توسط پرستار تحصیلکرده انجام شود، چراکه نیازمند تخصص ویژه است. این کار مانند مراقبتهای معمولی در منزل نیست.
او افزود: برخی از مراقبتهای اولیه در منزل را شاید بتوان توسط کمکپرستار انجام داد، اما زمانی که بحث دوراپرستاری و پرستاری از راه دور مطرح میشود، در حقیقت خدمات تخصصی مطرح است که باید توسط پرستار تحصیلکرده که دورههای خاصی را نیز گذرانده است، انجام شود. یعنی صرفاً داشتن مدرک دانشگاهی پرستاری هم کفایت نمیکند. همانگونه که اپراتور اورژانس از راه دور میتواند تشخیص دهد و به مردم کمک کند، پرستار نیز میتواند به افراد در منزل یا مکانهای دیگر از طریق تلفن، اینترنت و ابزارهای مشابه کمک کند.
نجاتیان با اشاره به طرح «دوراپرستاری» عنوان کرد: این طرح در برخی بیمارستانها در حال اجرا است. بدین صورت که بیماران پس از ترخیص از بیمارستان، در همان بیمارستانهایی که تحت پوشش این برنامه هستند، پرستاری به عنوان «پرستار پیگیر» اطلاعات آنها را ثبت میکند، آموزشهای لازم را ارائه میدهد و سپس متناسب با شرایط بیماری، بعداً با بیمار تماس گرفته میشود.
او ادامه داد: در این تماسها، آموزشهای تکمیلی داده میشود، وضعیت بیمار بررسی میشود. نیازی به اقدام خاصی از سوی مردم ندارند، بلکه پس از ترخیص، به صورت خودکار اطلاعات بیمار به بخش پیگیری منتقل میشود. پرستار پیگیر مشخصات بیمار و شماره تماس او را ثبت میکند و بسته به شرایط و نوع بیماری، هر چند وقت یک بار پیگیری تلفنی انجام میدهد. در صورت نیاز، راهنمایی میکند که به پزشک مراجعه کنند یا دوباره به بیمارستان بازگردند. همچنین داروهای بیمار را کنترل میکند و این خدمات را ادامه میدهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر چقدر خدمات ما به سمت خدمات جامعهمحور پیش برود و پرستاران از توان خود برای کنترل بیماریها خارج از بیمارستان استفاده کنند، این امر به نظام سلامت کمک بزرگی خواهد کرد. همچنین موجب ارتقای خدمات میشود و هم کاهش هزینههای نظام سلامت را به همراه دارد. ما نیز واقعاً مایل هستیم که بیمهها پای کار بیایند و این خدمات را پوشش دهند تا بتوانیم خدمات خوب، بهموقع و ارزانقیمت به مردم ارائه دهیم.