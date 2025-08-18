هر دو مسیر تونل نیایش امشب مسدود است

به گزارش ایلنا، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش، هر دو باند این تونل در تاریخ ۲۷ مردادماه جاری از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد ۲۸ مرداد، مسدود است.

همچنین مسیر جایگزین برای باند شرقی (به سمت شرق) بزرگراه حکیم به سمت شرق بزرگراه همت به سمت شرق و مسیر جایگزین برای باند غربی (به سمت غرب) بزرگراه حکیم به سمت غرب بزرگراه همت به سمت غرب تعیین شده است.

انتهای پیام/