هر دو مسیر تونل نیایش امشب مسدود است
شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که هر دو مسیر تونل نیایش امشب مسدود است.
به گزارش ایلنا، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش، هر دو باند این تونل در تاریخ ۲۷ مردادماه جاری از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد ۲۸ مرداد، مسدود است.
همچنین مسیر جایگزین برای باند شرقی (به سمت شرق) بزرگراه حکیم به سمت شرق بزرگراه همت به سمت شرق و مسیر جایگزین برای باند غربی (به سمت غرب) بزرگراه حکیم به سمت غرب بزرگراه همت به سمت غرب تعیین شده است.