افزایش ۳۰ درصدی حقوق خدمتکاران در دولت چهاردهم

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی‌؛ وزیر آموزش و پرورش صبح امروز، دوشنبه ۲۷ مردادماه در سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با بیان این‌که بیش از هزار نفر از راهبران و مدیران آموزشی در این اجلاس حضور دارند، اظهار کرد: این اجلاس با شعار کیفیت و عدالت؛ دو کلان برنامه ی رئیس جمهور آغاز شده است.

وی افزود: باید مراتب سپاس و قدردانی را اعلام کنم که برای اولین بار پس از ۴۶ سال فردی پیدا شد که با باورهای عمیق و راسخ به نظام یادگیری، آغازگر تحول در ابعاد تعلیم و تربیت کشور است.

کاظمی ادامه داد: رئیس جمهور بیش از ۴۰ جلسه با موضوع تعلیم و تربیت شرکت کرده است که باید قدردان چنین نگاهی از جانب ایشان باشیم.

وی خاطرنشان کرد: وقتی آموزش و پرورش را به‌دست گرفتیم، با خرده مسائلی مواجه شدیم که بسیاری از آنها مرتفع شده است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: آغاز آرام و کم دغدغه مهر گذشته با افزایش نیروی انسانی، قطعی شدن تأثیر معدل و تعیین تکلیف ۳۰۰ هزار نفر در موضوع رتبه بندی، گزینش عادلانه ، جذب ۱۶۷ هزار نیروی جدید، تأمین نیروی انسانی، ساماندهی خرید خدمات، ورود ۳ هزار نخبه به دانشگاه فرهنگیان از جمله اقدامات بوده است.

کاظمی ادامه داد: افزایش ۳۰ درصدی حقوق خدمتکاران، پرداخت ۶۰ درصدی پاداش پایان خدمت بازنشستگان، پرداخت کامل حق الزحمه مصححان، پرداخت به روز نیروهای حق التدریس ، افزایش سهم بودجه عمومی آموزش از دیگر اقداماتی بود که در دولت چهاردهم انجام شد.

وزیر آموزش با اشاره به دو کلان برنامه اصلی گفت:۷ هزار و ۴۰۰ مسئله در سامانه ساتع در ۷ محور در فضای آموزشی شناسایی شده است تا مدارس جدید و قدیم به این واسطه بروز رسانی شوند.

وی با اشاره به مشارکت گروه‌های مردمی در طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در فضاهای آموزشی، تصریح کرد: در همین راستا ۷ هزار گروه مردمی شکل گرفته است که از همه این ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی گفت: هزار و۴۰۰ فضای ورزشی و بیش از ۱۱۰ هزار کلاس درس در طرح عجمیان در مسیر شاداب سازی هستند.

وی به اهمیت و ضرورت آموزش معلمان و مدیران اشاره کرد و گفت: آموزش معلمان ابتدایی در دستور کار قرار گرفت و معلمان ابتدایی اجتماعات یادگیری را شکل دادند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: در نظر داریم ضریب نفوذ رشته‌های مهارتی را در مدارس به ۵۰ در صد برسانیم.

انتهای پیام/