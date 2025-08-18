به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت با تأکید بر نقش‌آفرینی مؤثر گروه‌های مردمی در عرصه جمعیت گفت: این گروه‌ها در محلات، مساجد و شهرهای خود اقدامات ارزشمندی در زمینه رفع موانع فرزندآوری و حل مشکلات خانواده‌ها انجام می‌دهند.

وی گفت: از همه این گروه‌ها درخواست می‌کنم که خود را نامزد کنند و همچنین دیگران نیز می‌توانند گروه‌های مردمی را معرفی کنند تا بتوانیم جایزه‌ای شایسته به آنان تقدیم کنیم.

وی درباره شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌ها در این جشنواره افزود: دستگاه‌ها دو مأموریت اصلی دارند، نخست وظایف قانونی مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مانند اقدامات وزارت بهداشت در حوزه زایمان طبیعی، بسته‌های بهداشتی و تغذیه‌ای یا اقدامات وزارت رفاه و آموزش و پرورش در حوزه‌های آموزشی و رفاهی. دوم وظایف داخلی هر دستگاه است که باید مشخص کنند چگونه از کارکنان خود در موضوع ازدواج، فرزندآوری، مرخصی‌های والدینی یا دورکاری حمایت می‌کنند که هر دو محور به‌طور دقیق ارزیابی می‌شوند.

دستجردی با اشاره به همزمانی تقریبی برگزاری این جشنواره با سالگرد ابلاغ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گفت: این روز برای ما موضوعیت ویژه دارد. از ریاست محترم جمهور نیز از مدت‌ها قبل برای حضور در این مراسم دعوت شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها، ان‌شاءالله ایشان در مراسم که در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد، حضور خواهند داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی «بورس ایده» خبر داد و تصریح کرد: تمامی مردم می‌توانند ایده‌های خود را چه در حال اجرا و چه در حد طرح ذهنی، در سامانه جشنواره ثبت کنند. این ایده‌ها بررسی شده و به برترین آن‌ها جایزه تعلق خواهد گرفت.

دبیر ستاد ملی جمعیت همچنین از برگزاری بخش‌های جنبی «جشنواره فیلم و عکس جمعیت» در کنار جایزه اصلی، خبر داد و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند عکس‌های خود در موضوع جمعیت را برای جشنواره ارسال کنند تا ضمن معرفی آثار برتر، از برگزیدگان نیز تقدیر شود. همچنین تجلیل از گروه‌های محلی فعال در حوزه خانواده و جمعیت نیز برگزار خواهد شد تا همه اقشار جامعه بتوانند در این رویداد مشارکت کنند.

شایان ذکر است، سومین دوره جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت»، به میزبانی مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ و با حضور ریاست محترم جمهوری برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان شهریورماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی جایزه به نشانی jayeze.setadjamiat.ir در یکی از بخش‌های هفت‌گانه این رویداد ثبت‌نام کنند.

