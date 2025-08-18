در این مرحله از پژوهشگران متخصص در حوزه Applied System Analysis (تحلیل سیستم‌ها) دعوت شده است فرم مربوط به فرصت مطالعاتی را که در فایل های پیوست آمده است تکمیل و تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ ارسال کنند.

حوزه‌های اولویت‌دار

Applied System Analysis

واجدین شرایط

متقاضی باید عضو هیئت‌ علمی تمام‌وقت یکی از دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی ایران و دارای سوابق پژوهشی موفق در رشته و حوزه تحقیقاتی مرتبط با اولویت اعلام شده باشد.

تاریخ فراخوان

۲۶ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

میزان حمایت

هزینه بلیط هواپیمای کلاس اکونومی

هزینه زندگی عضو هیئت‌ علمی در کشور اتریش برای مدت ۶ ماه

(مجموعاً به میزان معادل ریالی ۱۲ هزار یورو)

فایل‌های پیوست

فرم فرصت مطالعاتی

مراحل ارسال پروپوزال

تکمیل فرم پروپوزال فرصت‌مطالعاتی INSF-IIASA

ثبت پروپوزال در سامانه مدیریت پژوهش بنیاد ملی علم ایران (rtms.insf.org)

بنیاد ملی نخبگان به جهت تسریع ایجاد ارتباط پژوهشگران ایرانی با اعضای هیئت‌ علمی IIASA شرکت در این فراخوان را در دو مرحله برگزار می‌کند؛

در مرحله اول متقاضیان، مطابق شرایط ذکر شده در فراخوان، فرم تکمیل شده پروپوزال خود را در سامانه کایپر ثبت می‌کند. پس از پایان مهلت زمانی تعیین شده، پروپوزال‌ها در کمیته تخصصی نگرش سیستمی بنیاد، ارزیابی می‌شوند.

در مرحله دوم اعضای هیئت‌ علمی مؤسسه IIASA که به حوزه پژوهشی مربوطه مرتبط هستند به متقاضی، معرفی می‌شوند. در این مرحله متقاضی پس از مکاتبه با عضو هیئت‌ علمی IIASA به‌عنوان میزبان و دربافت نامه علاقه‌مندی به همکاری، نامه را در سامانه کایپر بارگذاری می‌کند و پس از آن پروپوزال‌های دریافتی وارد فرایند داوری می‌شوند.

مدارک مورد نیاز مرحله اول

فرم پروپوزال فرصت‌مطالعاتی INSF-IIASA که به زبان انگلیسی تکمیل شده باشد.

حکم هیئت‌ علمی به‌روز متقاضی

فایل CV متقاضی (حداکثر ۴ صفحه)

شیوه ثبت‌نام و ارسال درخواست

متقاضیان جهت ثبت‌نام می‌توانند به سامانه مدیریت پژوهش (کایپر) مراجعه و از طریق بخش متقاضیان/پژوهشگران اقدام کنند و در صورتی‌ که در این سامانه پروفایل مشخصات فردی ندارند لازم است ابتدا ثبت‌نام کنند و سپس به‌وسیله نام کاربری (Email) رمز عبور اعطا شده وارد سامانه شوند. پس از ورود در بخش ارسال طرح جدید می‌توانند از کارتابل فرصت مطالعاتی یاسا اقدام به ارسال طرح کنند.

مسئول پاسخگویی

توصیه می‌شود آن دسته از علاقه‌مندان به شرکت در این فراخوان که با مؤسسه IIASA آشنایی ندارند، پیش از هر اقدامی اطلاعات این مؤسسه را بررسی کنند. متقاضیان در صورت داشتن سؤالات می‌توانند از پروفایل خود در سامانه کایپر، اقدام به ارسال تیکت برای واحد کمیته نگرش سیستمی (اسما میرزایی) کنند.