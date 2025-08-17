به گزارش ایلنا، جلال ملکی، گفت: ساعت ۱۸:۰۳ عصر امروز یک مورد آتش‌سوزی در انبار مواد نفتی ـ روغنی واقع در خیابان شهید رجایی، بلوار پژوهشگاه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله هفت ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند و هم‌اکنون در حال عملیات هستند.

ملکی با بیان اینکه محل حادثه یک انبار بزرگ متعلق به بخش خصوصی است، افزود: این انبار به طور کامل شعله‌ور شده و نیروهای آتش‌نشانی در حال اطفای حریق هستند.

جلال ملکی در جزئیات بیشتر این حادثه گفت: محل آتش سوزی، انباری به وسعت ۴ هزار متر مربع بود که پر از مواد نفتی و روغنی بود.

وی افزود: در همان دقایق اولیه‌ی آتش نشانان از چند جهت عملیات را آغاز کردند. آتش نشانان مشغول عملیات هستند. تا این لحظه (ساعت ۲۰:۳۰) مورد مصدومیت و تلفات جانی گزارش نشده است.

انتهای پیام/