خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی گسترده در انبار مواد نفتی و روغنی در خیابان شهید رجایی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک انبار بزرگ مواد نفتی و روغنی در خیابان شهید رجایی خبر داد و گفت: هفت ایستگاه آتش‌نشانی در محل حادثه مشغول عملیات اطفای حریق هستند.

به گزارش ایلنا، جلال ملکی، گفت: ساعت ۱۸:۰۳ عصر امروز یک مورد آتش‌سوزی در انبار مواد نفتی ـ روغنی واقع در خیابان شهید رجایی، بلوار پژوهشگاه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله هفت ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند و هم‌اکنون در حال عملیات هستند.

ملکی با بیان اینکه محل حادثه یک انبار بزرگ متعلق به بخش خصوصی است، افزود: این انبار به طور کامل شعله‌ور شده و نیروهای آتش‌نشانی در حال اطفای حریق هستند.

جلال ملکی در جزئیات بیشتر این حادثه گفت: محل آتش سوزی، انباری به وسعت ۴ هزار متر مربع بود که پر از مواد نفتی و روغنی بود.

وی افزود: در همان دقایق اولیه‌ی آتش نشانان از چند جهت عملیات را آغاز کردند. آتش نشانان مشغول عملیات هستند. تا این لحظه (ساعت ۲۰:۳۰) مورد مصدومیت و تلفات جانی گزارش نشده است.

 

