خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۱۴ هزار دستگاه پمپ آب قاچاق

کشف ۱۴ هزار دستگاه پمپ آب قاچاق
کد خبر : 1674643
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف بیش از۱۴هزار دستگاه پمپ آب ساختمانی قاچاق به ارزش یک هزار میلیارد ریال در باغستان شهریار خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار «کیومرث عزیزی» با اشاره به جزئیات این خبر اظهارداشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی سودجو و فرصت طلب، اقدام به نگهداری لوازم و تجهیزات ساختمانی خارجی از نوع پمپ آب در یکی از محلات باغستان شهریار می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران قرار گرفت. 

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: با انجام کار اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت شبانه روزی، محل مورد نظر مورد شناسائی قرار گرفت و با هماهنگی دادستان شهرستان شهریار، دو تیم از ماموران پلیس امنیت اقتصادی به همراه عوامل اداره صنعت، معدن و تجارت وارد کارگاهی در باغستان شهریار شده و موفق به دستگیری مالک کارگاه شدند. 

سردار عزیزی تصریح کرد: در بازرسی از انبارهای کارگاه، ۱۴هزار و ۵۰۰ دستگاه پمپ آب ساختمانی در حجم و برچسب شرکت‌های مختلف ساخت کشور چین و قاچاق کشف شد. 

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: کارشناسان ارزش پمپ‌های آب قاچاق مکشوفه را یک هزار میلیارد ریال برآورد کردند که برابر هماهنگی‌های قضائی، به جهت‌عدم ثبت انبار و ارائه اسناد گمرکی برای کالاهای خارجی، کلیه کالاها توقیف و هر دو باب انبار پلمب شد. 

به گزارش پلیس، به گفته سردار عزیزی، با تشکیل پرونده، مالک کارگاه برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهریار معرفی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور