کشف ۱۴ هزار دستگاه پمپ آب قاچاق

به گزارش ایلنا، سردار «کیومرث عزیزی» با اشاره به جزئیات این خبر اظهارداشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی سودجو و فرصت طلب، اقدام به نگهداری لوازم و تجهیزات ساختمانی خارجی از نوع پمپ آب در یکی از محلات باغستان شهریار می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران قرار گرفت.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: با انجام کار اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت شبانه روزی، محل مورد نظر مورد شناسائی قرار گرفت و با هماهنگی دادستان شهرستان شهریار، دو تیم از ماموران پلیس امنیت اقتصادی به همراه عوامل اداره صنعت، معدن و تجارت وارد کارگاهی در باغستان شهریار شده و موفق به دستگیری مالک کارگاه شدند.

سردار عزیزی تصریح کرد: در بازرسی از انبارهای کارگاه، ۱۴هزار و ۵۰۰ دستگاه پمپ آب ساختمانی در حجم و برچسب شرکت‌های مختلف ساخت کشور چین و قاچاق کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: کارشناسان ارزش پمپ‌های آب قاچاق مکشوفه را یک هزار میلیارد ریال برآورد کردند که برابر هماهنگی‌های قضائی، به جهت‌عدم ثبت انبار و ارائه اسناد گمرکی برای کالاهای خارجی، کلیه کالاها توقیف و هر دو باب انبار پلمب شد.

به گزارش پلیس، به گفته سردار عزیزی، با تشکیل پرونده، مالک کارگاه برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهریار معرفی شد.

