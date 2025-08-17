خبرگزاری کار ایران
پیام فراجا به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی
فرماندهی انتظامی کشور سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پلیس، در متن پیام فراجا به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن آمده است: 

بیست و ششم مردادماه، یادآور یکی از باشکوه‌ترین روزهای تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران است؛ روزی که حافظان این مرز و بوم و زمینه سازان پیروزی جبهه حق بر باطل در ۸ سال دفاع مقدس، پس از سال‌ها رنج اسارت با قامتی استوار و قلبی سرشار از ایمان، به آغوش وطن بازگشتند و پیام عزت، شرف و پایمردی ملت ایران را برای همیشه، در صفحه تاریخ، ماندگار کردند. 

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، این فتح الفتوح تاریخی را محضر تمامی آزادگان سرافراز و خانواده محترم شان، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

انتهای پیام/
