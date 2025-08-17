تأکید فرماندار تهران بر تسریع در اتصال شعب اخذ رأی به شبکه فیبر نوری
فرماندار تهران با تاکید بر لزوم تسریع در آمادهسازی زیرساختهای انتخابات در پایتخت، گفت: اتصال شعب اخذ رأی به شبکه فیبر نوری باید بدون تأخیر اجرایی شود.
به گزارش ایلنا، حسین خوشاقبال فرماندار تهران روز گذشته ۲۶ مردادماه در جلسه بررسی این موضوع اظهار کرد: انتخابات آبروی نظام است و همه دستگاهها باید با همدلی و بدون نگاههای جناحی برای برگزاری انتخاباتی در تراز جمهوری اسلامی همکاری کنند.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه انتخابات در جمهوری اسلامی افزود: یکی از بزرگترین سرمایههای کشور اتکای نظام به رأی و نظر مردم است و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر مشارکت مردم تأکید کردهاند. وظیفه ماست که مقدمات لازم برای انتخاباتی پرشور و سالم را فراهم کنیم.
فرماندار تهران با بیان اینکه برگزاری انتخابات در کشور حتی در شرایط جنگی و بحرانی هیچگاه متوقف نشده است، حرکت به سمت برگزاری انتخابات الکترونیک را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت: پایتخت بهدلیل جمعیت و ویژگیهای خاص خود باید پیشگام این تحول باشد و زیرساختها در اسرع وقت آماده شود.
خوشاقبال با تأکید بر اینکه این مسئولیت تنها بر عهده وزارت کشور و شرکت مخابرات نیست، خاطرنشان کرد: زیرساختهایی که برای انتخابات فراهم میشود در آینده برای سایر دستگاهها و روند هوشمندسازی کشور نیز کاربرد خواهد داشت. بنابراین شهرداری، مخابرات، فرمانداری و همه دستگاهها باید در این مسیر همکاری کنند.
فرماندار تهران با اشاره به محدودیت زمانی موجود، از دستگاههای ذیربط خواست اقدامات خود را از همین امروز آغاز کنند. وی افزود: اگر کار به روزهای پایانی سال موکول شود، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، وی در پایان با قدردانی از پیگیریهای مخابرات و شهرداری تهران تصریح کرد: انتخابات رویدادی ملی است که حتی در سطح بینالمللی بازتاب دارد و میزان مشارکت مردم بهعنوان شاخصی از اقتدار نظام ارزیابی میشود. بنابراین همه دستگاهها موظف هستند برای مشارکت حداکثری مردم، زمینه برگزاری انتخاباتی امن، سریع و شفاف را فراهم کنند.