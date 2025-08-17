خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کدام دئودورانت‌ها و ضدتعریق‌ها برای پوست بی‌خطرند؟

کدام دئودورانت‌ها و ضدتعریق‌ها برای پوست بی‌خطرند؟
کد خبر : 1674553
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو با هشدار نسبت به مصرف محصولات تقلبی و قاچاق گفت انتخاب نادرست دئودورانت و ضدتعریق می‌تواند به پوست آسیب بزند و سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند، بنابراین خرید این محصولات باید فقط از داروخانه‌ها و فروشگاه‌های مجاز انجام شود

به گزارش ایلنا، کلثوم خیراللهی توضیح داد: دئودورانت‌ها محصولاتی هستند که با کنترل و مهار باکتری‌های مولد بو از ایجاد بوی نامطبوع بدن جلوگیری می‌کنند اما میزان تعریق را کاهش نمی‌دهند. در مقابل، ضدتعریق‌ها با ترکیباتی مانند نمک‌های آلومینیوم فعالیت غدد عرق را محدود کرده و باعث کاهش تعریق می‌شوند. 

وی افزود: انتخاب نادرست این محصولات می‌تواند به پوست آسیب بزند یا اثربخشی کافی نداشته باشد. به گفته او با توجه به نگرانی‌ها درباره اثرات طولانی‌مدت آلومینیوم، بهتر است مصرف‌کنندگان از محصولاتی فاقد این ماده و دارای تأییدیه سازمان غذا و دارو استفاده کنند. 

او تأکید کرد: هنگام خرید باید به مجوز بهداشتی و برچسب اصالت توجه شود. بهترین زمان استفاده از این محصولات پس از حمام و روی پوست تمیز و خشک است. استفاده از ضدتعریق‌ها در شب، به دلیل فعالیت کمتر غدد عرق، اثربخشی بیشتری دارد. 

معاون اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو یادآور شد: برای جلوگیری از مقاومت باکتری‌ها بهتر است هر شش ماه یک بار برند یا نوع دئودورانت تغییر یابد. شست‌وشوی منظم بدن، استفاده از لباس‌های نخی و تنفس‌پذیر و پرهیز از مصرف بیش از حد این محصولات نیز در حفظ سلامت پوست و افزایش کارایی آن‌ها مؤثر است. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی در پایان با اشاره به نظارت دقیق سازمان غذا و دارو بر کیفیت و ایمنی فرآورده‌های بهداشتی گفت: خرید محصولات بدون مجوز یا از منابع غیرمعتبر می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور