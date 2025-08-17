خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان غذا و دارو:

سلامت مردم خط قرمز ماست

سلامت مردم خط قرمز ماست
رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد: سلامت مردم همیشه اولویت اصلی سازمان است و تمام تصمیمات با تمرکز بر تأمین نیازهای عمومی و تسهیل فرآیندها اتخاذ می‌شود.

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی افزود: ذخایر استراتژیک دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌ها و شیر خشک در اولویت کاری سازمان قرار دارد و اقدامات لازم برای ذخیره‌سازی آن‌ها آغاز شده است. معاونت توسعه سازمان در حال انعقاد قراردادها و انجام پرداخت‌های مالی است و تاکنون چندین قرارداد مهم به امضا رسیده است. فرآیند خرید استراتژیک با سرعت ادامه دارد تا تأمین کالاهای حیاتی در زمان مناسب انجام شود. 

او در ادامه تأکید کرد: مدیران با دید کمک‌رسانی و حل مشکلات مردم وارد عمل شوند و تلاش کنند خطوط تولید با ثبات و استمرار فعالیت کنند تا هیچ اختلالی در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نشود. 

او همچنین یادآور شد: با وجود شرایط خاص کنونی، نیاز است نگاه مدیریتی بیش از پیش عملیاتی و متناسب با شرایط حساس باشد تا سرعت تصمیم گیری و اجرای اقدامات افزایش یابد. 

سازمان غذا و دارو با برنامه ریزی دقیق و مدیریت هوشمندانه در تلاش است روند تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را پایدار نگه دارد و نیازهای عمومی را در شرایط فعلی کشور به بهترین شکل پاسخ دهد. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، تمامی اقدامات با هدف تضمین سلامت مردم و استمرار خدمات دارویی و پزشکی انجام می‌شود.

