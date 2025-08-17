وی تصریح کرد: در صورت عدم تعیین گروه آزمایشی توسط متقاضی، گروه آزمایشی اصلی آخرین نوبت متقاضی که در جلسه آزمون حاضر بوده است ملاک عمل قرار می‌گیرد و یک متقاضی، امکان انتخاب رشته از دو گروه آزمایشی اصلی را ندارد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: چنانچه سهمیه ثبت‌نامی متقاضی در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، سهمیه ایثارگران ۵ درصد یا ۲۵ درصد بوده ولی در کارنامۀ اعلام نتیجه مناطق درج شده، لازم است برای بررسی وضعیت سهمیه خود حداکثر تا تاریخ ۳۰ مرداد به ارگان مربوط مراجعه و پیگیری کند. بدیهی است افراد واجد شرایط از طریق ارگان مربوط، به این سازمان اعلام خواهند شد.

وی در مورد تسهیلات پیش‌بینی شده برای انتخاب رشته متقاضیان گفت: سازمان سنجش با شعار مشاوره‌ای مطمئن، مستند و با کمترین هزینه و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده اغواگرایانه افراد مدعی انتخاب رشته تضمینی، بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن‌گرافی و برنامه‌های ضبط شده توسط کارشناسان سازمان سنجش، در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته را طراحی و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد دستکاری و جعل کارنامه‌ و نتایج آزمون داوطلبان نیز هشدار داد و خاطرنشان کرد: هرگونه دستکاری در کارنامه اولیه منتشر شده در سامانه جامع آزمون سراسری، جرم و استفاده از سند مجعول تلقی می‌شود و مستوجب مجازات و پیگیری قانونی است.

وی یادآور شد: طراحی کارنامه جعلی و دستکاری رتبه نیز جرم است و افرادی که این کار را انجام دهند متخلف محسوب می‌شوند و حتما با آنها برخورد می‌شود.

محمدی افزود: برخی از افراد کلاهبردار با دریافت وجه، کارنامه‌های جعلی طراحی می‌کنند در حالی که چنین کارنامه‌ای با چنین درصدی و نمره‌ای وجود خارجی ندارد لذا هشیاری متقاضیان و خانواده‌های آنان این شیوه کلاهبرداری را خنثی خواهد کرد.

به گفته وی، در هفته جاری نتایج نهایی متقاضیان پذیرش در دوره‌های دانشجو - معلم منتشر می‌شود و پذیرفته‌شدگان در صورت علاقه‌مندی به انتخاب رشته در آزمون سراسری و صدور کارنامه ملاک انتخاب رشته برای آنان ۲ روز مهلت دارند که درخواست انصراف خود را از تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور ثبت کنند.