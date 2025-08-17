حریمی که شورای عالی معماری تصویب کرده قبول نداریم

به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه سیصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز یک فوریت تعیین نرخ سرویس مدارس بررسی خواهد شد، اظهار کرد: گزارش مالی و حسابرسی چند منطقه نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین تعدادی پرونده باغات در جلسه امروز بررسی می‌شود.

وی درخصوص نحوه خدمت‌رسانی سرویس مدارس به شهروندان، یادآور شد: در این زمینه ورود شورا یک ورود خدماتی است؛ ما برای هماهنگی و همکاری بین آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان و سازمان تاکسیرانی از سالها قبل ورود کردیم و خودروها و رانندگان مشخصی برای آن در نظر گرفته شده و در این سالها موفق بوده است. البته نرخ آن در نقاط مختلف شهر تفاوت دارد اما درمجموع نرخ عمومی برای آن در نظر گرفته می شود که این اقدام با هماهنگی انجمن اولیا، رانندگان و سازمان تاکسیرانی صورت می‌گیرد.

چمران گفت: با توجه به اینکه کودکان با این سرویس‌ها جابجا می‌شوند، بهتر است که زیر نظر سازمان تاکسیرانی انجام شود؛ البته اگر کسانی دیگر نیز خدمات مطمئن ارائه دهند، اتفاق خوبی است.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره تاکسی اینترنتی ها افزود: ممکن است بخشی از حمل و نقل شهری صنفی باشد اما رانندگان تاکسی براساس قانون فعالیت می‌کنند. برای مثال نمی‌توان چند شرکت واحد اتوبوسرانی ایجاد کرد. برای تاکسیرانی نیز همین موضوع صدق می‌کند. وقتی اتفاقاتی پیش آمد صنف مگر پاسخگو بود که امروز اظهار نظر می‌کند؟

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما حریمی که شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب کرده قبول نداریم، گفت: تهران که بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت روزانه دارد، حریم ندارد و لکه‌های کوچکی را به عنوان حریم در نظر گرفتند که اگر آنها را هم به مازندران بدهند، راحت‌تریم.

چمران یادآور شد: ما گفتیم قانون را اصلاح کنند و تا وقتی اصلاح نشده، حریم را به هم نریزند. از سال ۱۳۸۵ که حریم تثبیت شده ابلاغ نکردند و صحبت ما این بود که این مدت را هم صبر کنند تا ما قانون را اصلاح کنیم. امروز مرتضی‌گرد و تورقوزآباد حریم دارد اما تهران حریم ندارد. ما مدافع همه شهرها هستیم. امروز تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور با این مشکل روبه‌رو هستند.

به گزارش شهر، وی افزود: اگر حریم ابلاغ شود درگیر خواهیم شد؛ چون در مورد این موضوع شوخی نداریم. وقتی حریم را از بین می‌بریم سودجویان و زمین‌خواران و ثروتمندان سود می‌کنند. دولتی که می‌گوید آب نداریم فکر این مسائل هم باشد. کسانی که در مورد حریم رای دادند چشمان خود را بسته‌اند.

رییس شورای شهر تهران درخصوص جمع‌آوری دکل‌ها از سطح شهر هم اظهارکرد: چند سال در مورد این موضوع سوء استفاده شد. باید مجوز دریافت می‌کردند و عوارض می‌پرداختند. ما می‌گوییم سودشان را دریافت کنند اما عوارض را هم بپردازند. وقتی جایی که اجازه نداشتند دکل نصب کردند، باید جمع‌آوری می شد. بنده از شرکت ارتباطات مشترک شهر گلایه شدید دارم که در مورد آن اقدام نشد. تا وقتی اقدامی می‌شود، می‌گویند وضع خراب است و شهرداری اجازه نصب دکل نمی‌دهد.

انتهای پیام/