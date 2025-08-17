خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

پیش بینی رگبار‌های پراکنده در برخی از نواحی کشور

سازمان هواشناسی برای مناطقی از نیمه شمالی کشور رگبار‌های پراکنده پیش بینی کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از اردبیل و سواحل دریای خزر استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی آسمانی  ابری گاهی رگبار و وزش باد خیزش گرد و خاک  پیش بینی کرد.

شرق دریای خزر مواج است.

همچنین در نوار  شرقی مرکز و دامنه های جنوبی البرز گاهی وزش باد با خیزش گرد و خاک  همراه خواهد بود.

در استان های مرزی کرمانشاه، ایلام، خوزستان وزش باد و گرد و خاک انتظار می رود.

