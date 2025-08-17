به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از اردبیل و سواحل دریای خزر استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی آسمانی ابری گاهی رگبار و وزش باد خیزش گرد و خاک پیش بینی کرد.

شرق دریای خزر مواج است.

همچنین در نوار شرقی مرکز و دامنه های جنوبی البرز گاهی وزش باد با خیزش گرد و خاک همراه خواهد بود.

در استان های مرزی کرمانشاه، ایلام، خوزستان وزش باد و گرد و خاک انتظار می رود.

