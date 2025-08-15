خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیح مدیر باغ وحش ارم درباره اسب‌های سرگردان مقابل کمپ باشگاه استقلال

توضیح مدیر باغ وحش ارم درباره اسب‌های سرگردان مقابل کمپ باشگاه استقلال
کد خبر : 1673965
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر باغ وحش ارم درباره اسب‌های سرگردان مقابل کمپ باشگاه استقلال توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، در پی انتشار یک فیلم کوتاه در فضای مجازی با موضوع پرسه زنی دو اسب سرگردان مقابل کمپ تمرینی باشگاه استقلال و گمانه زنی‌ها مبنی براینکه این اسب‌های ورزشی بدون زین و افسار متعلق به باغ وحش ارم بوده‌اند، مدیر باغ وحش ارم با توضیح اینکه اسب‌های موجود در کلیپ پربازدید، اسب‌های ورزشی در ابعاد استاندارد هستند، گفت: باغ وحش ارم سالهاست اسب ورزشی ندارد و تنها سه اسبچه خزری یا پونی دارد.

مجید نوائیان اعلام کرد هر سه اسبچه خزری مجموعه، در صحت و سلامت در محل نگهداری خود هستند و اساسا امکان خروج از مجموعه و فرار را ندارند.

مدیر باغ وحش ارم سبز با دعوت از مردم برای دیدن این اسبچه‌های جذاب از نژاد اصیل ایرانی افزود: اسبچه خزری که با نام های اسبچه کاسپین یا اسب مینیاتوری یا کاسپین پونی هم شناخته می شود، گونه کوچک و ریز اندام با نژاد اصیل ایرانی است که قد این گونه حدوداً بین ۹۰ تا ۱۳۰ سانتی متر بوده و باغ وحش ارم یکی از مراکز نگهداری و حفاظت از این گونه در خطر انقراض است.

نوائیان افزود: اسبچه خزری گونه‌ای بسیار نجیب، باهوش، آرام، مهربان، اجتماعی، چابک و وفادار هستند که به مدت چندین هزارسال در جنگل‌های شمال ایران زندگی کرده‌اند و حضور آنها در باغ وحش ارم برای ما و بازدیدکنندگان، تجربه ای بسیار ارزشمند و شگفت‌انگیز است.

وی گفت: اسبچه‌های موجود همگی در باغ وحش ارم به دنیا آمده‌اند و هرگز از آن خارج نشده‌اند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ارم سبز، نوائیان در ادامه از هموطنان خواست که به هیچ وجه نگران نباشند، چرا که جایگاه‌های باغ وحش ارم بر اساس استانداردهای بین المللی ساخته شده و با حضور شبانه روزی مراقبان کارآزموده و سیستم نظارت دائمی، امکان فرار حیوانات وجود ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور