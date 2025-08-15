خبرگزاری کار ایران
توصیه اورژانس استان تهران به زائران اربعین

توصیه اورژانس استان تهران به زائران اربعین
روابط عمومی و امور بین الملل اورژانس استان تهران توصیه‌هایی برای بازگشت زائران اعلام کرده است.

به گزارش ایلنا، همزمان با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی از کربلای معلی، اورژانس استان تهران ضمن عرض تسلیت فرارسیدن اربعین  امام حسین (ع) و آرزوی قبولی طاعات و زیارات عاشقان حسینی، از همه زائران خواست پیش از آغاز سفر بازگشت، حتماً استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس خواب‌آلودگی، از ادامه رانندگی خودداری کنند.

اورژانس تهران همچنین یادآور شد: رانندگان در طول مسیر با توقف‌های منظم، نوشیدن مایعات و انجام حرکات کششی، می‌توانند سطح هوشیاری خود را حفظ کنند و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری نمایند.

