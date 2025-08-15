خانه



اجتماعی



جامعه ۲۴ / ۰۵ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۸:۴۰

هشدار و آماده‌باش هلال‌احمر در پی بارش‌های شمال کشور

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با استناد به پیش‌بینی سازمان هواشناسی اعلام کرد: بارش‌های شدید روزهای شنبه و یکشنبه در استان‌های گیلان، مازندران و ارتفاعات گلستان با احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی همراه خواهد بود.