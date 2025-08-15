محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی کشور اعلام شد
جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد که امروز (جمعه) از ساعت ۱۳ محدودیت ورود خودروها از آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس اجرا میشود.
وی افزود: برای ساکنان محلی، تردد در جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما خودروهای غیرمحلی از ساعت ۱۱ روزهای اجرای محدودیت، اجازه حرکت از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را ندارند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محور هراز گفت: تردد تریلرها در این محور همچنان ممنوع است و تردد کامیونها و کامیونتها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه ۲۴ مرداد ممنوع خواهد بود. در صورت افزایش ترافیک، به تشخیص پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا میشود.
وی در خصوص محور قدیم رشت– قزوین تصریح کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، تردد تریلرها و کامیونها بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت۸ تا ۲۴ روز جمعه ۲۴ مرداد ممنوع خواهد بود.
سرهنگ محبی اضافه کرد: در محور آستارا به اردبیل نیز در شرایط ترافیک سنگین، تردد تریلرها و کامیونها بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴جمعه ۲۴ مرداد ممنوع میشود.
وی درباره محور فشم نیز گفت: روز جمعه ۲۴ مرداد از ساعت ۱۷ تا ۲۰مسیر از انتهای محور (پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان – ابتدای پیچ آریانا) بهصورت یکطرفه به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.
سرهنگ محبی با تأکید بر ضرورت همراهی رانندگان با عوامل پلیس راه خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این محدودیتها، علاوه بر افزایش ایمنی سفر، نقش مهمی در روانسازی ترافیک در روزهای اوج رفتوآمد خواهد