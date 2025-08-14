به گزارش ایلنا، سردار سید تیمور حسینی افزود: تعداد مجروحان تصادف‌ها با کاهش ۵۸۱ نفری، به سه هزار و ۳۶۲ نفر رسید که ۱۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع تصادفات، فوتی زائران ۲۲ نفر بود که نسبت به ۲۵ نفر فوتی سال قبل، ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. تعداد مجروحین زائر نیز با ۲۹ نفر کاهش، به ۱۳۵ نفر رسید که ۲۵ درصد کمتر از سال قبل است.

به گفته وی، در مجموع، تعداد فوتی‌ها و مجروحین زائران ۱۵۷ نفر گزارش شد که ۳۲ نفر کمتر و معادل ۱۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل است.

بازه‌های زمانی پرخطر و علل اصلی تصادفات

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: با وجود روند کاهشی کلی، استان‌های آذربایجان غربی و ایلام شاهد افزایش فوتی‌های تصادفات بودند. آذربایجان غربی با ۳۸ نفر فوتی، ۲۷ درصد افزایش نسبت به ۳۰ نفر سال قبل داشت و ایلام با ۱۷ فوتی، ۱۳ درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین استان ایلام با ۳۳۰ مجروح، ۱۰ درصد افزایش مجروحین را نسبت به سال قبل ثبت کرد.



سردار حسینی افزود: بیشترین وقوع تصادفات در ساعات ۱۶ تا ۲۰ و ۲۰ تا ۲۴ هرکدام با سهم ۲۳ درصد و ساعت ۸ تا ۱۲ با ۲۱ درصد گزارش شده است. افزایش سهم تصادفات در ساعات ۲۰ تا ۲۴، ۲۴ تا ۴ و ۸ تا ۱۲ نسبت به سال قبل به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی زائران، به ویژه در مسیرهای برگشت، ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: علل بیش از ۹۰ درصد تصادفات شامل عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و انحراف به چپ یا تغییر مسیر ناگهانی است. واژگونی خودروها نیز همچنان سهم بالایی در تصادفات دارد.

مرز مهران بیشترین سهم خروج و ورودی را دارد

رئیس پلیس راهور فراجا درباره وضعیت راه‌ها و نوع وسایل نقلیه گفت: راه‌های فرعی ۳ درصد افزایش در وقوع تصادفات فوتی و جرحی نسبت به سال گذشته داشته‌اند. همچنین تصادفات مربوط به کامیون‌ها ۱.۵ درصد افزایش یافته است.

سردار حسینی یادآور شد: از ابتدای طرح از ۳ مرداد تا ساعت هشت و ۳۰ دقیقه صبح روز پنجشنبه ۲۳ مرداد، بیش از ۶.۳ میلیون نفر زائر از مرزهای کشور عبور کرده‌اند که شامل ۳.۶ میلیون خروجی و ۲.۷ میلیون ورودی است. باقی‌مانده زائران در عراق حدود ۹۴۵ هزار نفر است که ۲۶ درصد کل زوار خارج شده از کشور را تشکیل می‌دهد.

وی تصریح کرد: مرز مهران با ۴۳ درصد بیشترین سهم خروج و ورودی را دارد. پس از آن، شلمچه با ۲۷ درصد، خسروی ۱۳ درصد، چذابه ۸ درصد، هوایی ۵ درصد، تمرچین ۲ درصد و باشماق ۱ درصد در تردد زائران سهم دارند.

۶۵.۵ میلیون تردد در استان‌های مرزی برای اربعین

رئیس پلیس راهور فراجا درباره روند تردد وسایل نقلیه گفت: حجم کل تردد وسایل نقلیه در ۵ استان مرزی ۶۵.۵ میلیون تردد بود که نسبت به سال قبل ۱ درصد کاهش یافته است.

سردار حسینی افزود: تردد اتوبوس‌ها ۹۲۷ هزار تردد ثبت شد که ۱۱ درصد کاهش داشته است، اما تردد سواری و وانت با ۵۵.۵ میلیون تردد، حدود ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: کردستان با ۱۹ درصد، ایلام ۱۰ درصد و خوزستان ۳ درصد افزایش تردد داشته‌اند. از سوی دیگر آذربایجان غربی با ۱۷ درصد و کرمانشاه با ۵ درصد کاهش تردد مواجه شده‌اند.

سردار حسینی از زائران و رانندگان خواست با دقت و هوشیاری رانندگی کرده و پس از استراحت کامل، به ویژه در موکب‌های بین راهی و محل‌های پیش‌بینی شده، رانندگی خود را ادامه دهند تا از وقوع تصادفات جلوگیری شود.

انتهای پیام/