در جلسه امروز کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران چه گذشت؟
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران جزئیات جلسه امروز کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، ششمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران به ریاست سید کمال الدین میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و دبیری حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، با حضور اعضا در محل استانداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی پیرامون دستورکارهای این نشست، برخی موارد به تصویب رسید.
حسن عباسنژاد با اعلام این خبر گفت: در این جلسه مقرر شد، اداره کل حفاظت محیط زیست استان ظرف مدت یک هفته، روند اجرای طرح کهاب در جایگاهها و مخازن سوخت را به طور دقیق بررسی و نتیجه را برای اجرای کامل طرح به شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران ارائه کند و همچنین شرکت پخش فرآوردههای نفتی موظف شد برنامه عملیاتی اجرای طرح کهاب در مخازن سه گانه سوخت استان را به دبیرخانه ارائه و گزارش اقدامات انجام شده را در جلسه آتی کارگروه تشریح کند.
عباس نژاد افزود: دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی و اداره کل استاندارد استان نیز مکلف شدند گزارش عملکرد خود در زمینه طرح کهاب را حداکثر ظرف یک هفته به دبیرخانه ارسال کنند و همچنین انجام آزمون صحت کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر در معاینات فنی خودروها، طبق مصوبه هیئت وزیران، الزامی و ملاک عمل تمامی مراکز معاینه فنی استان قرار گرفت.
وی اظهار داشت: سهم استان تهران از برنامه اسقاط خودروهای فرسوده کشور، بر اساس ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه، ۲۰ درصد تعیین شد و به همین منظور مقرر شد، قرارگاه اسقاط خودروهای فرسوده استان به فرماندهی فرماندار تهران و با همکاری معاونت اقتصادی استانداری، ظرف یک هفته تشکیل شود و این قرارگاه با اولویت شهر تهران و همراهی شهرداری تهران، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، اداره کل صمت استان و با پشتیبانی شبکه بانکی، مأموریت دارد با هم افزایی دستگاههای عضو، روند اسقاط را تسریع و سهم تعیین شده استان را محقق کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: بررسی کارشناسی و تصمیمگیری درباره پیشنهاد انجمن شن و ماسه مبنی بر کاهش ساعات فعالیت معادن برای کاهش آلودگی هوا به کمیتهای تخصصی با محوریت معاونت اقتصادی استانداری و با حضور نمایندگان صنعت، معدن و تجارت استان، بخش خصوصی، انجمن شن و ماسه و سازمان نظام مهندسی معدن واگذار شد تا ظرف دو هفته موضوع را بررسی کنند و نتایج بررسی این کمیته در حکم مصوبه کارگروه کاهش آلودگی هوا خواهد بود.
این مقام مسئول تصریح کرد: ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و حفاظت محیط زیست استان موظف شدند از توسعه و افزایش ظرفیت واحدهای معدنی موجود در شهرستانهای قدس و پاکدشت با هدف جلوگیری از افزایش آلایندهها جلوگیری کنند و همچنین انجمن شن و ماسه باید بر استفاده از ناوگان خودرویی دارای معاینه فنی معتبر و مجهز به فیلتر دوده در محدوده معادن برای حمل و جا به جایی نظارت و گزارش ماهانه این موضوع را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارائه کند.
عباس نژاد در پایان خاطرنشان کرد: انجمن شن و ماسه مکلف شد ظرف یک ماه برنامه عملیاتی استقرار سامانههای سیار سنجش آلودگی هوا در محدوده معادن قدس و پاکدشت را با همکاری واحدهای معدنی ارائه دهد.