فعالیت پلیس آگاهی در مرز/ از شناسایی سارق باهویت فرد فوتی تا کشف دینارتقلبی

به گزارش ایلنا، سرهنگ عبدالله چولکی در این خصوص عنوان کرد: کارکنان پلیس آگاهی حین چهره‌زنی در گیت‌های ورودی به یک نفر مظنون شدند که در بررسی وسایل همراه یک دستگاه گوشی موبایل کشف کردند و با بررسی‌های به عمل آمده، نامبرده دارای سابقه سرقت در یکی از شهرهای کشور بود، لذا سریعا دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

سرهنگ چولکی، بااشاره به عملیات جداگانه کارآگاهان پلیس آگاهی گفت: ماموران مستقر در مرز مهران به فرد دیگری مظنون شدند که در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که نامبرده در سامانه‌های هویتی تحت عنوان متوفی درج شده است که پس از انجام بررسی‌های دقیق‌تر، محرز شد، وی از مجرمین سابقه دار است، لذا جهت اقدامات قانونی تحویل پلیس آگاهی مهران شد.

به گزارش ایسنا، وی همچنین اظهار داشت: تیم چهره زنی پلیس آگاهی مستقر در مرز مهران در گیت ورودی، به فردی با هویت معلوم، مشکوک شد که در بررسی‌های به عمل آمده از وی، ۱۷۵هزار دینار جعلی عراقی کشف و پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.‌‌‌‌‌‌‌‌

