به گزارش ایلنا؛ صبح امروز سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در بازدیدی سرزده به درمانگاه هلال‌احمر کشورمان در مجمع علوی نجف اشرف رفت و از بخش‌های مختلف این درمانگاه و روند ارائه خدمات گسترده و تخصصی در حوزه بهداشت و درمان در کشور عراق بازدید کرد.

عراقچی در این بازدید ضمن خداقوت به نیروهای داوطلب درمانی و امدادی گفت: تعداد مراجعین به درمانگاه‌های هلال‌احمر در عراق بسیار بالاست و تنها این درمانگاه از ساعت ۳ بامداد تا ۹ صبح امروز، ۸۰۰ نفر مراجعه کننده داشته و در طول روز به حدود ۴ هزار نفر هم می‌رسد. ارائه انواع خدمات ویزیت، تزریقات و سرم و ...در این درمانگاه به زائران سیدالشهدا جای قدردانی دارد.

وزیر امور خارجه افزود: خدمات هلال‌احمر ایران در کشور عراق همه داوطلبانه و به عشق امام حسین (ع) و خدمت به زوار سیدالشهدا انجام می‌شود و زبان ما برای قدردانی از این همه تلاش داوطلبانه نیروها و برنامه‌ریزی مدیران هلال‌احمر قاصر است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ طبق گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر کشورمان مستقر در عراق؛ از ابتدای ماه صفر تا امروز، حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار خدمت دارویی و درمانی به زوار سیدالشهدا در کشور عراق ارائه شده است که از این میزان بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار ویزیت، یک میلیون و ۳۹۰ هزار خدمات پاراکلینیکی (سرم تراپی، پانسمان و ...) و یک میلیون و ۶۰۰ هزار مراجعات دارویی بوده است. همچنین نیروهای امدادی هلال‌احمر کشورمان در این مدت، ۲۴۹ مصدوم و فوتی را از عراق به پایانه‌های مرزی کشور منتقل کرده‌اند.

