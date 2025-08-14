خبرگزاری کار ایران
بازدید عراقچی از درمانگاه هلال‌احمر ایران در نجف اشرف
وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به کشور عراق، در روز اربعین حسینی از درمانگاه هلال‌احمر ایران در نجف اشرف بازدید و از خدمات ارائه شده از سوی تیم‌های داوطلب درمانی به زوار سیدالشهدا قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا؛ صبح امروز سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در بازدیدی سرزده به درمانگاه هلال‌احمر کشورمان در مجمع علوی نجف اشرف رفت و از بخش‌های مختلف این درمانگاه و روند ارائه خدمات گسترده و تخصصی در حوزه بهداشت و درمان در کشور عراق بازدید کرد.

عراقچی در این بازدید ضمن خداقوت به نیروهای داوطلب درمانی و امدادی گفت: تعداد مراجعین به درمانگاه‌های هلال‌احمر در عراق بسیار بالاست و تنها این درمانگاه از ساعت ۳ بامداد تا ۹ صبح امروز، ۸۰۰ نفر مراجعه کننده داشته و در طول روز به حدود ۴ هزار نفر هم می‌رسد. ارائه انواع خدمات ویزیت، تزریقات و سرم و ...در این درمانگاه به زائران سیدالشهدا جای قدردانی دارد.

وزیر امور خارجه افزود: خدمات هلال‌احمر ایران در کشور عراق همه داوطلبانه و به عشق امام حسین (ع) و خدمت به زوار سیدالشهدا انجام می‌شود و زبان ما برای قدردانی از این همه تلاش داوطلبانه نیروها و برنامه‌ریزی مدیران هلال‌احمر قاصر است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛  طبق گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر کشورمان مستقر در عراق؛ از ابتدای ماه صفر تا امروز، حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار خدمت دارویی و درمانی به زوار سیدالشهدا در کشور عراق ارائه شده است که از این میزان بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار ویزیت، یک میلیون و ۳۹۰ هزار خدمات پاراکلینیکی (سرم تراپی، پانسمان و ...) و یک میلیون و ۶۰۰ هزار مراجعات دارویی بوده است. همچنین نیروهای امدادی هلال‌احمر کشورمان در این مدت، ۲۴۹ مصدوم و فوتی را از عراق به پایانه‌های مرزی کشور منتقل کرده‌اند.

 

