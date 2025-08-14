سردار محمدیان اعلام کرد:
استقرار نیروهای پلیس در مسیرهای راهپیمایی جاماندگان اربعین
رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به اقدامات پلیس در راستای تامین امنیت راهپیمایی جاماندگان اربعین، گفت: در چهار مسیری که برای این راهپیمایی پیشبینی شده، عوامل انتظامی مستقر شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار «عباسعلی محمدیان» رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به اقدامات پلیس برای راهپیمایی جاماندگان اربعین، اظهار کرد: افتخار میکنیم که در امالقرای جهان شیعه، تهران بزرگ، امروز شاهد حضور گسترده جمعیت مردم هستیم که از ساعات اولیه بامداد، راهپیمایی جاماندگان اربعین را آغاز کردهاند. ما در مجموعه انتظامی تهران بزرگ، توفیق تأمین امنیت مسیر و راهپیمایان را داریم.
وی ادامه داد: همکاران ما حدود ۲۰ روز پیش برنامهریزیهای خود را آغاز کرده بودند و اقدامات عملی از روز گذشته شروع شد. مجموعاً در چهار مسیری که برای این راهپیمایی پیشبینی شده که در حدود ۳۵ کیلومتر برنامهریزی شده، عوامل انتظامی مستقر شدهاند. همچنین نیروهای راهنمایی و رانندگی و عوامل ترافیکی نیز در محل حضور دارند.
او در پایان خاطرنشان کرد: تا این لحظه که در خدمت شما عزیزان هستیم، به فضل الهی، هیچگونه موضوع یا مشکل امنیتی در سطح مسیر و شهر گزارش نشده است. ما افتخار میکنیم که خادم مردم خوب و بزرگوار ایران هستیم و وظیفه تأمین امنیت این راهپیمایی مردم عزیز را بر عهده داریم.