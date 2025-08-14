مرکز مدیریت راه های کشور اعلام کرد:
ترافیک سنگین در محورهای متنهی به استان های شمالی
مرکز مدیریت راه های کشور از ترافیک سنگین در محورهای متنهی به استان های شمالی و تردد روان در محورهای مرزهای غربی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرکز مدیریت راه های کشور، آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی اعلام کرد که بر این اساس ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، ترافیک سنگین در آزاد راه تهران – شمال مسیر(جنوب به شمال) محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزاد راه و ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و مسیر(جنوب به شمال) محدوده لاسم و حدفاصل آب اسک تا گزنک مشاهده می شود.
همچنین تردد روان در محور فیروزکوه و آزاد راه قزوین – رشت مسیر(رفت و برگشت) و محور چالوس و آزاد راه تهران – شمال مسیر(شمال به جنوب) مشاهده می شود ولی محورهای چالوس و هراز دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
براساس این گزارش، آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها تردد روان مشاهده می شود.
بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در برخی از محورهای استان های مازندران و گیلان، وزش باد و گرد و خاک در برخی از محورهای استان های تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان گزارش شده است.
آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزها نیز بدین شرح است: تردد روان در محور سرابله – ایلام – مهران، تردد روان در محور قصرشیرین - خسروی، تردد روان در محور خرمشهر – شلمچه و تردد روان در محور بستان – چذابه مشاهده می شود.