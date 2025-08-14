ترافیک سنگین در محورهای متنهی به استان های شمالی

همچنین تردد روان در محور فیروزکوه و آزاد راه قزوین – رشت مسیر(رفت و برگشت) و محور چالوس و آزاد راه تهران – شمال مسیر(شمال به جنوب) مشاهده می شود ولی محورهای چالوس و هراز دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

براساس این گزارش، آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها تردد روان مشاهده می شود.

بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در برخی از محورهای استان های مازندران و گیلان، وزش باد و گرد و خاک در برخی از محورهای استان های تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان گزارش شده است.

آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزها نیز بدین شرح است: تردد روان در محور سرابله – ایلام – مهران، تردد روان در محور قصرشیرین - خسروی، تردد روان در محور خرمشهر – شلمچه و تردد روان در محور بستان – چذابه مشاهده می شود.