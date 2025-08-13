به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی در این خصوص افزود: همچنین از ساعت ۱۹ امروز، مسیر جاده چالوس از پل زپل و زنگوله به سمت مرزن‌آباد به صورت یکطرفه خواهد شد تا تخلیه بار ترافیکی به بهترین شکل انجام شود.