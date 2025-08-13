جاده چالوس از ساعت ۱۹ یکطرفه میشود
جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: به منظور مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور، از ساعت ۱۷ امروز ۲۲ مردادماه تردد وسایل نقلیه از مرزنآباد به سمت تهران ممنوع شده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی در این خصوص افزود: همچنین از ساعت ۱۹ امروز، مسیر جاده چالوس از پل زپل و زنگوله به سمت مرزنآباد به صورت یکطرفه خواهد شد تا تخلیه بار ترافیکی به بهترین شکل انجام شود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به اعمال محدودیتها، برنامهریزی مناسب برای سفر داشته و توصیه کرد که در زمانهای تعیین شده از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.