خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جاده چالوس از ساعت ۱۹ یکطرفه می‌شود

جاده چالوس از ساعت ۱۹ یکطرفه می‌شود
کد خبر : 1673503
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: به منظور مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور، از ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه (۲۲ مردادماه ) تردد وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع خواهد بود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا  گفت: همچنین از ساعت ۱۹ امروز، مسیر جاده چالوس از پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد به صورت یکطرفه خواهد شد تا تخلیه بار ترافیکی به بهترین شکل انجام شود.

وی از رانندگان خواست با توجه به اعمال محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی مناسب برای سفر داشته و توصیه کرد که در زمان‌های تعیین شده از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور