جاده چالوس از ساعت ۱۹ یکطرفه میشود
جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: به منظور مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور، از ساعت ۱۷ امروز چهارشنبه (۲۲ مردادماه ) تردد وسایل نقلیه از مرزنآباد به سمت تهران ممنوع خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: همچنین از ساعت ۱۹ امروز، مسیر جاده چالوس از پل زنگوله به سمت مرزنآباد به صورت یکطرفه خواهد شد تا تخلیه بار ترافیکی به بهترین شکل انجام شود.
وی از رانندگان خواست با توجه به اعمال محدودیتها، برنامهریزی مناسب برای سفر داشته و توصیه کرد که در زمانهای تعیین شده از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.