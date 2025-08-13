به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: همچنین از ساعت ۱۹ امروز، مسیر جاده چالوس از پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد به صورت یکطرفه خواهد شد تا تخلیه بار ترافیکی به بهترین شکل انجام شود.

وی از رانندگان خواست با توجه به اعمال محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی مناسب برای سفر داشته و توصیه کرد که در زمان‌های تعیین شده از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

