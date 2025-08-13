خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واردات سه و نیم میلیون دز واکسن چهارظرفیتی آنفلوآنزا

واردات سه و نیم میلیون دز واکسن چهارظرفیتی آنفلوآنزا
کد خبر : 1673501
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره خون و فرآورده‌های بیولوژیک سازمان غذا و دارو از واردات سه میلیون و پانصد هزار دز واکسن چهارظرفیتی آنفلوآنزا برای عرضه در داروخانه‌های سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عابدی، با اشاره به تخصیص یک میلیون دز واکسن برای تزریق رایگان به گروه‌های هدف از جمله مادران باردار در معاونت بهداشتی افزود: تأمین واکسن آنفلوآنزا هر سال در اواخر مرداد و اوایل شهریور انجام می‌شود و امسال نیز بخشی از محموله وارد شده که از شهریور، همزمان با آغاز فصل تزریق، در داروخانه‌ها توزیع خواهد شد. 

وی بهترین زمان تزریق را از شهریور تا آبان دانست و تاکید کرد که مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه تی‌تک به نشانی mobile.ttac.ir یا از طریق اپلیکیشن تی‌تک، نزدیک‌ترین داروخانه عرضه‌کننده را جست‌وجو کنند. 

به گفته رئیس اداره خون و فرآورده‌های بیولوژیک سازمان غذا و دارو، آنفلوآنزا یک بیماری تنفسی حاد و واگیردار با منشأ ویروسی است و تزریق واکسن یکی از راه‌های مؤثر پیشگیری از خطرات آن، به‌ویژه در گروه‌های پرخطر محسوب می‌شود. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی افراد بالای ۶۵ سال، کودکان شش‌ماهه تا پنج سال، کادر بهداشت و درمان، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، قلبی و عروقی، ریوی و کلیوی، افراد با نقص سیستم ایمنی، بیماران سرطانی و زنان باردار را از جمله گروه‌های اولویت‌دار دریافت واکسن برشمرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور