معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد:
آغاز آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی کشور
معاون آموزشی وزارت بهداشت از برگزاری چهل و چهارمین آزمون گواهینامه همزمان با سیونهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی و هفتادودومین دوره دانشنامه تخصصی وزارت بهداشت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید جلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این آزمونها بهعنوان یکی از مهمترین و بزرگترین فرآیندهای ارزیابی علمی حوزه پزشکی در کشور مطابق مصوبات نشست شورای تخصصی، امسال بهصورت همزمان برگزار میشود وچند هزار دستیار تخصصی و فوقتخصصی که طی سه تا پنج سال گذشته در دانشگاههای علوم پزشکی کشور آموزش دیدهاند، در این فرآیند ارزشیابی شرکت میکنند.
وی افزود: این آزمونها نتیجه سالها تلاش علمی و عملی دستیاران را نشان میدهد. هیاتهای بورد تخصصی و فوقتخصصی که هر کدام شامل ۱۵ تا ۲۵ استاد برجسته کشور هستند، مسئولیت طراحی سؤالات و ارزشیابی دانش، مهارت و نگرش دستیاران را بر عهده دارند. ارزیابی بهصورت آزمونهای کتبی (دیجیتال)، شفاهی و سنجش عملی مهارتها انجام میشود تا اطمینان حاصل شود فارغالتحصیلان توانایی خدمت تخصصی به مردم و ارتقای سلامت جامعه را دارند.
حسینی با اشاره به تغییرات در برگزاری آزمون امسال گفت: در ترکیب هیاتهای بورد تلاش شده است علاوه بر بهرهگیری از تجربه اساتید پیشکسوت، از ظرفیت اساتید جوان نیز استفاده شود. طراحی سؤالات نیز با در نظر گرفتن شرایط کلی کشور و استانداردهای علمی روز انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت سلامت و امنیت فرآیند برگزاری آزمونها تصریح کرد: با وجود اینکه اکثر دستیاران کشور از لحاظ علمی و اخلاقی در سطح بالایی قرار دارند، فضایی سالم، آرام و منصفانهای برای شرکتکنندگان در آزمون فراهم شده است.
به گزارش وبدا، معاون آموزشی وزارت بهداشت همچنین تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مانند سالهای گذشته میزبان این رویداد علمی ملی است و با فراهم کردن امکانات و زیرساختهای لازم، شرایطی ایجاد کرده تا فرآیند آزمونها با بهترین کیفیت ممکن برگزار شود.