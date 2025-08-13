جان باختن ۵ نفر از زائران ایرانی بر اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر؛ بامداد امروز بر اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک مینی بوس در محور شلمچه-سیتره صدره، ۵ نفر از زائران اربعین جان باختند. تا این لحظه این حادثه ۵۷ مصدوم نیز برجا گذاشته است.

پس از وقوع این حادثه، بلافاصله ۸ دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر، به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را به بیمارستان‌های آبادان برای درمان تخصصی منتقل کردند.

