جان باختن ۵ نفر از زائران ایرانی بر اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس

کد خبر : 1673202
بامداد امروز بر اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک مینی بوس در محور شلمچه-سیتره صدره، ۵ نفر از زائران اربعین جان باختند.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر؛ بامداد امروز بر اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک مینی بوس در محور شلمچه-سیتره صدره، ۵ نفر از زائران اربعین جان باختند. تا این لحظه این حادثه ۵۷ مصدوم نیز برجا گذاشته است. 

پس از وقوع این حادثه، بلافاصله ۸ دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر، به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را به بیمارستان‌های آبادان برای درمان تخصصی منتقل کردند.

