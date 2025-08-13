جان باختن ۵ نفر از زائران ایرانی بر اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس
بامداد امروز بر اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک مینی بوس در محور شلمچه-سیتره صدره، ۵ نفر از زائران اربعین جان باختند.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلال احمر؛ بامداد امروز بر اثر تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک مینی بوس در محور شلمچه-سیتره صدره، ۵ نفر از زائران اربعین جان باختند. تا این لحظه این حادثه ۵۷ مصدوم نیز برجا گذاشته است.
پس از وقوع این حادثه، بلافاصله ۸ دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر، به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را به بیمارستانهای آبادان برای درمان تخصصی منتقل کردند.