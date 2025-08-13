تدوین و بازنگری آییننامههای فلوشیپ دندانپزشکی در دستور کار قرار گرفت
نشست تخصصی تدوین و بازنگری آییننامههای فلوشیپهای دندانپزشکی، با حضور اعضای کمیسیون فلوشیپهای دندانپزشکی در دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، هدف از برگزاری این نشست، ارتقای کیفیت آموزشهای بالینی و ساماندهی دورههای تخصصی تکمیلی در حوزه دندانپزشکی کشور اعلام شد.
در آغاز این جلسه، مهدی کدخدازاده، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با تأکید بر ضرورت بازتعریف دورههای فلوشیپ در چارچوب مأموریتهای ملی، تدوین آییننامههای مرتبط را اقدامی کلیدی در راستای سیاستگذاری، تقویت و توسعه آموزشهای بالینی دانست و اظهار کرد: این دورهها باید مبتنی بر نیازهای نظام سلامت، تحولات تکنولوژیک بالینی در سطح بینالمللی، ظرفیتهای علمی و فنی مراکز دانشگاهی و با رویکرد کیفیتمحوری و پاسخگویی اجتماعی طراحی شوند.
وی در ادامه، دو اصل مهم را در تدوین آییننامهها شامل؛ تبیین شفاف مرزها و محدودههای دورههای فلوشیپ نسبت به برنامههای تخصصی موجود و پرهیز از موازیکاری و جلوگیری از شکلگیری عناوین آموزشی فاقد استاندارد و هویت بالینی مشخص را مورد تاکید قرار داد.
در ادامه نشست، اعضای کمیسیون به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعاتی نظیر ضرورت نیازسنجی بالینی پیش از طراحی هر دوره، ظرفیتسنجی مراکز آموزشی و درمانی، تعیین ساختار علمی و محتوای آموزشی، نظام ارزیابی فراگیران و طراحی مدل اعتباربخشی مراکز برگزارکننده پرداختند.
در پایان نشست مقرر شد پیشنویس آییننامههای پیشنهادی در قالب کارگروههای تخصصی تدوین و پس از جمعبندی نهایی، در شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت مطرح و تصویب شود.
به گزارش وبدا، این نشست بهعنوان گامی مؤثر در جهت نظاممند ساختن آموزشهای تکمیلی دندانپزشکی و تقویت مهارتمحوری در پاسخ به نیازهای واقعی مردم و نظام سلامت کشور ارزیابی شد.