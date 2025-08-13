خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های فلوشیپ دندان‌پزشکی در دستور کار قرار گرفت

تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های فلوشیپ دندان‌پزشکی در دستور کار قرار گرفت
کد خبر : 1673196
لینک کوتاه کپی شد.

نشست تخصصی تدوین و بازنگری آیین‌نامه‌های فلوشیپ‌های دندان‌پزشکی، با حضور اعضای کمیسیون فلوشیپ‌های دندان‌پزشکی در دبیرخانه شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی برگزار شد.

به گزارش ایلنا،  هدف از برگزاری این نشست، ارتقای کیفیت آموزش‌های بالینی و ساماندهی دوره‌های تخصصی تکمیلی در حوزه دندان‌پزشکی کشور اعلام شد. 

در آغاز این جلسه، مهدی کدخدازاده، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با تأکید بر ضرورت بازتعریف دوره‌های فلوشیپ در چارچوب مأموریت‌های ملی، تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط را اقدامی کلیدی در راستای سیاست‌گذاری، تقویت و توسعه آموزش‌های بالینی دانست و اظهار کرد: این دوره‌ها باید مبتنی بر نیازهای نظام سلامت، تحولات تکنولوژیک بالینی در سطح بین‌المللی، ظرفیت‌های علمی و فنی مراکز دانشگاهی و با رویکرد کیفیت‌محوری و پاسخ‌گویی اجتماعی طراحی شوند. 

وی در ادامه، دو اصل مهم را در تدوین آیین‌نامه‌ها شامل؛ تبیین شفاف مرزها و محدوده‌های دوره‌های فلوشیپ نسبت به برنامه‌های تخصصی موجود و پرهیز از موازی‌کاری و جلوگیری از شکل‌گیری عناوین آموزشی فاقد استاندارد و هویت بالینی مشخص را مورد تاکید قرار داد. 

در ادامه نشست، اعضای کمیسیون به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعاتی نظیر ضرورت نیازسنجی بالینی پیش از طراحی هر دوره، ظرفیت‌سنجی مراکز آموزشی و درمانی، تعیین ساختار علمی و محتوای آموزشی، نظام ارزیابی فراگیران و طراحی مدل اعتباربخشی مراکز برگزارکننده پرداختند. 

در پایان نشست مقرر شد پیش‌نویس آیین‌نامه‌های پیشنهادی در قالب کارگروه‌های تخصصی تدوین و پس از جمع‌بندی نهایی، در شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت مطرح و تصویب شود. 

به گزارش وبدا، این نشست به‌عنوان گامی مؤثر در جهت نظام‌مند ساختن آموزش‌های تکمیلی دندان‌پزشکی و تقویت مهارت‌محوری در پاسخ به نیازهای واقعی مردم و نظام سلامت کشور ارزیابی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور