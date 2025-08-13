واریز مستمری مرداد ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد

به گزارش ایلنا ، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به مردادماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۸۳ هزار و ۳۶۷ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری مرداد ماه سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۵۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز و از طریق این نهاد به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت‌نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۳۰ هزار و ۴۸۷ میلیارد ریال به طور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

