در آیین انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای:

کسب آموزش‌های مهارتی هشت هزار نفر افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران

​آیین انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، با حضور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای صبح روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برگزار شد.

به گزارش ایلنا، آیین انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، با حضور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای صبح روز سه‌شنبه ۲۱ مردادماه در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برگزار شد.

فریده اولاد قباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، گفت: از سال‌های اولیه تشکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خصوص با ورود فرزندان معزز شهدا و جانبازان به سن اشتغال، دغدغه خانواده‌ها برای افزایش توان مهارتی روز به روز بیشتر شد. در همین راستا همکاری‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان بازوی آموزشی دولت، گسترش و به طور مستمر ادامه پیدا کرد.

وی افزود: از دی ماه سال ۱۴۰۰ که آخرین تفاهم‌نامه بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان منعقد شد، این همکاری‌ها به صورت مستمر و هم‌سو با رسالت بنیاد شهید و امور ایثارگران و اهداف سازمان، توانمندسازی شغلی افراد جویای کار را فراهم کرد که از زمان اجرا یعنی از دی ماه همان سال تاکنون، منجر به آموزش حدود به ۸ هزار نفر از ایثارگران در سطوح مختلف مهارتی شد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: همکاری‌های طرفینی در سطح استان‌ها و شهرستان‌های تابعه با معرفی متقاضیان واجد شرایط به سازمان و اعمال تخفیف مراکز آموزشی و پرداخت کمک هزینه بنیاد شهید و امور ایثارگران سبب شد میانگین سطح دانش شغلی و مهارت‌های فنی و حرفه ای ایثارگران به سطوح بالاتر ارتقاء یابد.

وی تاکید کرد: تفاهم‌نامه حاضر در امتداد همکاری‌های پیشین بین سازمانی و با مدنظر قرار دادن شرایط و مقتضیات شغلی ایثارگران با رویکردی آینده‌نگر تنظیم شده تا به این وسیله تمهیدات لازم برای آموزش فنی و حرفه‌ای ایثارگران جهت افزایش آمادگی این قشر معزز جهت ورود به بازار کسب و کار و همچنین موفقیت شغلی آن‌ها، آماده شود.

اولادقباد ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با اخذ بازخورد و برنامه‌ریزی‌های تخصصی در راستای حل مشکلات و برطرف شدن موانع شغلی، تحقق اهداف کمی مورد نظر و تسریع و تسهیل در اجابت درخواست مهارت جویان شاهد رشد و پیشرفت همکاری‌های مشترک باشیم.

در این مراسم که امیر نبی‌زاده، مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور داشت، غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اعلام تخفیف ۵۰ درصدی تعرفه‌های آموزشی این سازمان، ویژه مشمولین معرفی‌شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: خدماتی که به این قشر از جامعه مخاطب و برجسته در کشور که نماد حفظ امنیت و حفظ شرافت، میهن‌دوستی و ملی‌گرایی در کشور عزیزمان هستند، بسیار ارزشمند است.

وی تقاضا‌محوری و مشارکت‌جویی را رویکرد جدید این سازمان برشمرد و افزود: آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای به سمت و سویی پیش می‌رود که افراد پس از کسب مهارت در مسیر شغلی‌شان قرار گیرند، یعنی تناسب بین شغل و شاغل، ایجاد می‌شود.

لازم به ذکر است؛ به موجب این تفاهم‌نامه همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و بنیاد شهید و امور ایثارگران با رویکرد ارتقای توانمندی و افزایش سطح مهارت مشمولین مبتنی بر آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین متناسب با نیاز بازارکار و بهره‌مندی مستمر از ظرفیت‌های متقابل سازمانی، به مدت سه سال تمدید شد.

