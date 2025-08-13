به دنبال توسعه روستایی فناورانه هستیم

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالکریم حسین‌زاده در نشست صمیمانه اصحاب رسانه با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ضمن تبریک روز خبرنگار، گفت: امیدوارم قلم خبرنگاران همیشه با تمام توان در مسیر نوشتن باشد. باید نقد را بشنویم. دولت و حکمرانی باید نقد بشود تا بتوانیم نقاط ضعف خود را برطرف کنیم.

وی با بیام اینکه در نبود اهالی رسانه بی خرد می‌شویم، اظهار کرد: از روز اول سعی کردم یک بانک ایده ایجاد کنم. این بانک باید با حضور خبرگان و نخبگان باشد.

حسین‌زاده در ادامه گفت: در جلساتی که با انجمن‌های علمی و دانشگاه‌های مختلف داشتیم سعی کردیم شنونده باشیم؛ در زمانی که نماینده مجلس بودم سعی کردم پیگیر حق و حقوق مردم باشم. در این مسیر بدون حساسیت ‌زایی خبرنگاران این امر محقق نمی‌شد.

وی با بیان اینکه خبرنگاران نور چشم جامعه هستند گفت: باعث افتخار است تا در زیر این چشم کار کنم. اگر آشتی نکنیم و به یکدیگر تهمت بزنیم ایران به چیزی که حقش است نخواهد رسید. به قول رئیس‌جمهور پزشکیان باید در مسیر عدالت و انصاف حرکت کنیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به جلسه خود با سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در حال حاضر ۵۸ هزار و ۵۱۳ پروژه در روستا‌های کشور داریم.

حسین‌زاده همچنین گفت: چهارمحال و بختیاری کم برخوردار‌ترین استان از لحاظ دسترسی به آب است؛ ما باید توسعه متوازنی را در سال‌های باقی مانده از عمر دولت چهاردهم انجام بدهیم. شهروندان ایرانی باید به حق خود از زندگی برسند.

وی ادامه داد: به نظر من عملکرد بالا جایی نمود مثبت دارد که هزینه‌هایی که انجام می‌شود نتیجه مثبت داشته باشد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تصریح کرد: کمیته آمار روستایی و دستگاه‌های دیگری که کار می‌کنند ملزم به پاسخگویی به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور هستند.

وی با بیان اینکه با همه وجودمان برای از بین بردن طلسم فقر تلاش خواهیم کرد، اظهار کرد: در بسیاری از محصولات ما کشور مادر هستیم اما صادراتمان کم است؛ ما باید سهممان از اقتصاد جهانی را افزایش بدهیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: تمام استان‌های کشور را در رسته‌های مختلف تولیدی رسته بندی کردیم. در نظام برنامه‌ریزی خود مشخص کردیم در کدام رسته‌ها سرمایه گذاری کنیم. به عنوان مثال به رسته‌های آب بر چیزی اختصاص نخواهیم داد حتی اگر مبلغ آن کم و ناچیز باشد.

حسین‌زاده افزود: ما در حوزه روستایی به دنبال توسعه روستایی فناورانه هستیم. این امر باید بتواند همه اکوسیستم‌های فناورانه را به روستا وصل کند تا سهم روستا به جیب فرد روستایی بازگردد. اقدام دیگر ما تربیت تسهیلگران است تا در رسته‌های مختلف به جامعه آموزش بدهند که از منابع چگونه استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مردم باید توسعه را ایجاد کنند، گفت: ما باید عملکرد تسهیل‌گرانه داشته باشیم و توسعه را به عهده مردم بگذاریم. به عنوان مثال زمانی که با زلزله مواجه می‌شویم مردم خودشان کمر همت می‌بندند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تصریح کرد: یکی از دلایل اینکه روستاهای ما خالی از سکنه شدند این است که ما هدفمند رفتار نکرده‌ایم.

حسین‌زا‌ده گفت: ما به کمک رسانه نیاز داریم و از اهالی رسانه درخواست می‌کنم تا به گفتمان سازی کمک کنند؛ رئیس‌جمهور به من گفتند: «از تو می‌خواهم صدای بی صدایان باشی.» در دنیای امروز نمی‌پرسند که چه چیزی ندارند، بلکه می‌پرسند چه چیزی دارید تا بر روی آن سرمایه گذاری کنیم. مسئله اصلی ذهن ما اقتصاد، اشتغال آفرینی و تسهیلگری است.

وی همچنین تاکید کرد: ما مخالف هویت‌ز‌دایی از روستا هستیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تصریح کرد: ایران برای همه است، موضوعی در جنگ ۱۲ روزه مطرح شد و حس همبستگی ملی که وجود داشت و بروز پیدا کرد، هیچ کدام از استان‌هایی که به آن‌ها نگاه ظن بود به کشور پشت نکردند. از کسانی که پای وطن ایستاند تشکر می‌کنم. مسئله اصلی ما حفظ اعتماد است.

حسین‌زاده ادامه داد: قبول دارم که شرایط کشور سخت است اما باید بتوانیم کار کنیم؛ ما پای ایران هستیم و خواهیم ماند.

هم مردم و هم همه کسانی که جزو حاکمیت هستیم باید به مسئولیت‌هایی که در قابل هم داریم عمل کنیم. من اعتقاد دارم جایی پیشرفت می‌کنیم که نقد بشویم.

وی گفت: ما در برنامه پنج ساله توسعه هفتم حکمی را گرفتیم که شامل سه مورد می‌شود؛ دو مورد آن شامل محرومیت زدایی و فقر چند بعدی است که راهبری، نظارت و سیاستگذاری آن به عهده معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم خواهد بود.

در پایان این جلسه از کسانی که در جریان جنگ ۱۲ روزه وظایف خود را انجام دادند و کسب و کار خود را تعطیل نکردند، تقدیر شد.

همچنین اصحاب رسانه به بیان دیدگاه خود در این جلسه پرداختند.

