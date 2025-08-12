به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی با اشاره به مهاجرت نخبگان که صرفا معطوف به یک زیست بوم نیست و دارای ابعاد متفاوتی است، گفت: طبق آمار ۱۵ هزار نفر در مرحله اول در سامانه فرهنگیان ثبت نام کرده که از میان آنها حدود ۶۵۰۰ نفر ثبت نام قطعی کردند و پس از بررسی مدارک ۲۸۰۰ نفر بدون آزمون در این دانشگاه پذیرفته خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: نکته حائز توجه در جذب نخبگان در دانشگاه فرهنگیان تنوع رشته هاست؛ بدین صورت که دانشجویان نخبه در رشته‌های مختلف این دانشگاه جذب خواهند شد.

کاظمی با تأکید بر این که در باشگاه دانش پژوهان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اتفاقات خوبی در دست اقدام است، گفت: دانشگاه فرهنگیان برای نخستین بار و با هدف حکمرانی و بکارگیری نخبگان در کشور، اقدام به جذب دانشجویان نخبه بدون کنکور کرده است.

وی با اشاره به المپیاد‌های دانش آموزانی که امسال برگزار شد، گفت: در شرایط جنگی در کشور، دانش آموزان ایرانی با حضور در المپیاد‌های جهانی، رتبه‌های قابل قبولی کسب کردند.

او ادامه داد: در تمام ۶ المپیاد برگزار شده دانش آموزان ایرانی نسبت به سنوات گذشته، رشد قابل توجهی داشتند. دانش آموزان ایرانی در المپیاد ریاضی ۳ طلا و ۲ نقره کسب کرده و ۷ پله نسبت به مدت مشابه آن صعود کردند.

کاظمی افزود: دانش آموزان ایرانی در المپیاد شیمی با کسب ۴ نشان نقره در رتبه دهم ایستادند و در المپیاد فیزیک نیز دانش آموزان با کسب ۵ نقره، رتبه یازدهم را در بین ۹۵ کشور بدست آوردند.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: همچنین دانش آموزان ایرانی در المپیاد زیست با کسب ۳ نشان طلا و یک نقره در جایگاه سوم و در المپیاد اقتصاد نیز برای نخستین بار دو نشان نقره و دو برنز را کسب کردند و به رتبه هیجدهم رسیدند. در هوش مصنوعی نیز با ۲ نشان نقره و ۲ برنز کسب کردند.

