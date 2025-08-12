کشف بیش از ۳۴ میلیون قطعه ارز به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد

به گزارش ایلنا، سردار «حسین رحیمی» در تشریح عملکرد قرارگاه اربعین پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ۱۲ روز گذشته با اشاره به اینکه پلیس امنیت اقتصادی با همه توان و ظرفیت خود در راستای اجرای ماموریت‌های اربعین در مرزهای هفت‌گانه حضوری فعال و هدفمند دارد، بیان داشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در اربعین سال جاری در مرزهای هفت‌گانه در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی خدمتگزار زائران حسینی هستند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به رصد و پایش و هماهنگی انتقال بیش از ۷ هزار محموله بار مواکب از مرزهای مختلف بیان داشت: در این مدت علاوه بر هماهنگی با بانک‌های عامل برای استقرار خودپرداز‌ها و ساماندهی فروش ارز در مبادی مرزی مقدار ۳۴ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۱۹۷ قطعه انواع ارز از جمله دلار، یورو و دینار به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان کشف و در این زمینه ۳۵ نفر دلال و سوداگر ارز دستگیر شدند.

به گزارش سایت پلیس، وی با اشاره به اینکه خدمتگزاری به زائران اربعین حسینی از جمله مهمترین ماموریت‌های پلیس در ایام اربعین است، بیان داشت: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص مفاسد و جرایم اقتصادی از جمله کالای قاچاق را با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

