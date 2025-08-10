به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه روند انتقال زائران برای درمان به کشور زمانبر است، گفت: جمعیت هلال‌احمر جهت تسریع در روند درمان زائران به صورت تخصصی، پزشکان داوطلب را در بیمارستان‌های عراقی مستقر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، خالدی افزود: این امر در تعامل با وزارت بهداشت کشور عراق صورت گرفت.

انتهای پیام/