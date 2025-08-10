خبرگزاری کار ایران
استقرار پزشکان ایرانی در‌ بیمارستان‌های عراق برای درمان تخصصی زائران

استقرار پزشکان ایرانی در‌ بیمارستان‌های عراق برای درمان تخصصی زائران
سخنگوی جمعیت هلال‌احمر از استقرار پزشکان ایرانی در‌ بیمارستان‌های عراق به منظور درمان تخصصی زائران اربعینی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه روند انتقال زائران برای درمان به کشور زمانبر است، گفت: جمعیت هلال‌احمر جهت تسریع در روند درمان زائران به صورت تخصصی، پزشکان داوطلب را در بیمارستان‌های عراقی مستقر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر،  خالدی افزود: این امر در تعامل با وزارت بهداشت کشور عراق صورت  گرفت.

 

