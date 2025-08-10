نصب سنسورهای پایش کیفیت هوا در برج میلاد برای نخستین بار

به گزارش ایلنا، سنسورهای پایش کیفیت هوا طی تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت برج میلاد تهران و شرکت کنترل کیفیت هوا و برای نخستین بار در برج میلاد در سه نقطه نصب شده است.

این برای نخستین بار است که سنسورهای پایش کیفیت هوای پایتخت به صورت همزمان در دو نقطه صفر و ارتفاع ۳۰۰ متری در برج میلاد به عنوان منحصر به فردترین مکان پایش کیفیت هوای تهران نصب شده است.

بر این اساس زین پس کارشناسان شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می توانند به صورت همزمان اختلاف آلودگی در تراز صفر تا ۳۰۰ متری را محاسبه کرده و اطلاعات آن را از طریق نمایشگرهایی که قرار است به زودی در محوطه برج میلاد نصب شود، در معرض دید شهروندان قرار دهند.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل برج میلاد، این سنسورها در ارتفاعات صفر، ۲۸ و ۲۹۷ متر نسبت به تراز صفر برج میلاد مستقر شده‌اند و امکان پایش آزمایشی و رصد و بررسی تغییرات غلظت آلاینده PM۲.۵در ارتفاعات مختلف تهران در شرایط مختلف نظیر طوفان‌های حاوی گرد وغبار، تغییر ارتفاع لایه مرزی، وارونگی دما، بارندگی فراهم می‌شود.

