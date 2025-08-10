به گزارش ایلنا، با شروع ثبت نام پایه دهم از ابتدای مردادماه سال ۱۴۰۴، ثبت نام کلیه پایه های ورودی دوره‌های تحصیلی (اول دبستان، هفتم و دهم متوسطه) در حال انجام است. والدین محترم می توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir و انتخاب آیکن پیش ثبت‌نام نسبت به درک مشخصات و انتخاب مدرسه مورد نظر خود اقدام نمایند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ثبت نام پایه دهم مدارس شاهد و ثبت نام میان پایه مدارس شاهد نیز از هفته اول مرداد فعال شده است و متقاضیان بایستی از مسیر اعلام شده در بالا (پنجره واحد مای مدیو و آیکن پیش ثبت‌نام) پیش ثبت‌نام را انجام دهند و منتظر اعلام نتیجه ثبت‌نام از طرف مدیر مدرسه باشند.

