به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی، با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در حوزه خدمات شهری گفت: یکی از بخش‌‎هایی که با وجود جنگ ۱۲ روزه هیچ توقفی در آن ایجاد نشد، توسعه بوستان‌ها و تملک باغات در محلات کم برخوردار بود؛ این موضوع همچنان در دستور کار است و با قوت دنبال می‌شود.

وی با اعلام اینکه امسال هفت باغ برای ایجاد هفت بوستان در محلات کم برخوردار تملک شده است، یادآور شد: مدیریت شهری به دنبال این است که در دو محله فاقد بوستان پایتخت با تملک دو قطعه زمین مناسب، مقدمات ساخت بوستان را فراهم کند.

پیرهادی با تأکید بر اینکه واکاری بوستان‌های جنگلی نیز در دستور کار است، خاطرنشان کرد: وضعیت بوستان‌های جنگلی چیتگر و سرخه حصار باید تا پایان سال بهبود پیدا کند و از هیچ تلاشی در این مسیر دریغ نخواهیم کرد تا وصول نتیجه، موضوع را دنبال می‌کنیم.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: با تمهیداتی که اندیشیده شده و بودجه‌ای که شورا برای انتقال پساب و ایجاد مخازن در سنوات اخیر در نظر گرفته، وضعیت فضای سبز شهر تهران با وجود بحران آب، وضعیت مطلوبی دارد و یا به عبارتی می‌توان گفت وضعیت آبیاری فضای سبز نسبت به شرایط آب شرب موجود بهتر است و دلیل آن پیش‌بینی تمهیدات در سال‌های فعالیت مدیریت شهری دوره ششم بود.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌‎بینی شده برای آبیاری بوستان‌های در حال ساخت تصریح کرد: برای بوستان‌های جدید از آبیاری پیشرفته با اتصال به مخازن آب استفاده خواهد شد.

به گزارش شهر، پیرهادی در پایان از تداوم عملیات عمرانی در پروژه چهارباغ خبر داد و افزود: ظرف ماه‌های آینده فاز اول این طرح به بهره‌برداری خواهد رسید.

