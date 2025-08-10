خبرگزاری کار ایران
سی‌و‌دومین رئیس دانشگاه تهران منصوب شد

سی‌و‌دومین رئیس دانشگاه تهران منصوب شد
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدحسین امید، به عنوان سی‌و‌دومین رئیس دانشگاه تهران منصوب شد.

به گزارش ایلنا، در حکم وزیر علوم که امروز، ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ صادر شده، خطاب به  امید آمده است:

جناب آقای دکتر محمدحسین امید

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و براساس مصوبه جلسه ۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها_ شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم از تاریخ سرپرستی به مدت چهار سال به «ریاست دانشگاه تهران» منصوب می‌شوید.

از جنابعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان، مدیریت آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت، وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

گفتنی است محمدحسین امید، علاوه بر مسئولیت‌های مختلف اجرایی و علمی در بخش‌های متعددی از مراکز آموزش عالی و ستاد وزارت علوم و دانشگاه تهران، پیش از این یک دوره از بهمن ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳ سرپرستی دانشگاه تهران را بعهده داشته و از اردیبهشت سال جاری نیز به عنوان سرپرست دانشگاه تهران فعالیت می‌نمود.

انتهای پیام/
