تأکید فرماندار تهران بر ایمنسازی نقاط حادثهخیز و استفاده از فناوریهای نوین در کاهش تصادفات
فرماندار تهران با تأکید بر ضرورت شناسایی و ایمنسازی نقاط حادثهخیز و ارتقای روشنایی معابر، گفت: استفاده از فناوریهای نوین و تقویت فرهنگسازی میتواند نقش مهمی در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی جادهای ایفا کند.
به گزارش ایلنا، جلسه شورای ترافیک شهرستان تهران روز شنبه ۱۸ مردادماه به ریاست حسین خوشاقبال معاون استاندار و فرماندار تهران و با حضور سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، مسئولان دستگاههای اجرایی، پلیس راهور، شهرداری و اعضای شورا برگزار شد.
حسین خوشاقبال در این جلسه با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر، نقش رسانهها در آموزش و اطلاعرسانی شفاف را «ارزشمند» توصیف کرد و افزود: تهران به عنوان پایتخت کشور و مرکز استان، همواره در رصد ملی قرار دارد و آمار حوادث ترافیکی آن حساسیت ویژهای ایجاد میکند. از این رو، مسئولیت ما برای ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات بسیار سنگین است.
وی با اشاره به اهمیت تحلیل کارشناسی آمار تصادفات، گفت: شناسایی و ایمنسازی نقاط حادثهخیز، از جمله معابر کمعرض، باید در اولویت باشد و کیفیت روشنایی بهویژه در محورهای پرتردد ارتقا یابد. گزارشهای مربوط به محورهایی همچون آزادگان نیز باید به سرعت پیگیری شود.
فرماندار تهران استفاده از فناوریهای نوین را از راهکارهای مؤثر کاهش تصادفات دانست و خاطرنشان کرد: ورود جدی به حوزه نصب دوربینهای پایش تصویری، ثبت تخلفات، تحلیل الگوهای تصادفات و اجرای برنامههای پیشگیرانه ضروری است. گشتهای نظارتی پلیس راهور و برخورد قاطع با تخلفات در محورهای پرتصادف نیز باید تداوم یابد.
وی تأکید کرد: بدون فرهنگسازی، اقدامات فنی و نظارتی نتیجه کامل نخواهد داشت. دستگاههای فرهنگی، تریبونهای عمومی و رسانهها باید آموزشهای لازم را به شهروندان ارائه دهند و پیوست رسانهای در تمامی اقدامات حوزه ترافیک مورد توجه باشد.
خوشاقبال همچنین خواستار تدوین نقشه راه کاهش تصادفات با مشارکت همه دستگاهها و نظارت مستمر بر اجرای آن شد و افزود: هر حادثهای که در شهرستان رخ دهد، میتواند پیامدهای امنیتی، اجتماعی و حتی نظامی به همراه داشته باشد. بنابراین باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین همچون هوش مصنوعی، پیشبینی و مدیریت بهتری در حوزه ترافیک انجام شود.
براساس گزارش فرمانداری تهران، وی در پایان با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی و انتظامی در مدیریت ترافیک، بر تقویت همکاری بینبخشی بهویژه در محورهای منتهی به شهر تهران تأکید کرد.