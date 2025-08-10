خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

بازسازی خانه‌های جنگ‌زده حداقل سه سال زمان می‌برد

بازسازی خانه‌های جنگ‌زده حداقل سه سال زمان می‌برد
کد خبر : 1671792
لینک کوتاه کپی شد.

عضو شورا شهر تهران درباره روند بازسازی خانه‌های جنگ‌زده گفت: اخیرا گفتند، 50 واحد نیاز به تخریب و نوسازی دارد. نمی‌دانم این آمار چقدر صحت دارد. ولی اگر هم درست باشد حداقل سه سال زمان خواهد برد.

«ناصر امانی» عضو شورا شهر تهران  در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره چالش‌های بازسازی خانه‌های جنگ‌زده توضیح داد: مهم‌ترین چالش برای بازسازی، کمبود ماشین‌آلات و دستگاه‌های تخصصی آواربرداری است که متناسب با نیاز فعلی، در اختیار سازمان آتش‌نشانی تهران (به‌عنوان متولی اصلی) قرار ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر لازم است محل‌های دپوی نخاله‌ها برای هر یک از ساختمان‌های آسیب دیده به‌طور جداگانه پیش‌بینی شود که این امر نیز مستلزم صرف زمان است. علاوه بر این، حصول توافق با مالکان جهت تعیین‌تکلیف روند کار پس از آواربرداری ضروری می‌باشد. هم‌اکنون شهرداری در حال مذاکره با مالکان است.

عضو شورا شهر تهران ادامه داد: باید شهرداری با مالکان توافق کند و مشخص شود هر یک از ساختمان‌ها در کدام یک از گروه‌های تعیین شده قرار می‌گیرند؛ دسته‌بندی ساختمان‌ها  «مقاوم‌سازی»، «تعمیرات متوسط» و «نوسازی» هستند که این فرایند زمان می‌برد.

امانی درباره زمان بازسازی گفت: بازسازی حداقل سه سال زمان می‌برد. به علاوه آمار همواره تغییر می‌کند. یکی از حرف‌های من این بود که شهرداری آمار نهایی که تغییر نمی‌کند را اعلام کند. اخیرا گفتند 50 واحد نیاز به تخریب و نوسازی دارد. نمی‌دانم این آمار چقدر صحت دارد. ولی اگر هم درست باشد حداقل سه سال زمان خواهد برد.

وی ادامه اظهار داشت: آخرین آمار که اعلام کردند 8700 واحد است که ۵۰% آن‌ها تنها نیاز به تعمیرات جزئی (نظیر تعویض پنجره و نقاشی) دارند که در مراحل پایانی است. ۵۰% باقی‌مانده نیز خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: بخشی محدودتر نیاز به مقاوم‌سازی دارند و بخشی دیگر مستلزم تخریب و نوسازی کامل هستند. البته این آمارها به دلیل ترجیحات متفاوت ساکنان ممکن است تغییر یابد.

امانی تاکید کرد: برخی از مالکانی که بر اساس برآورد شهرداری در طیف مقاوم سازی قرار می‌گیرند، معتقدند که خانه‌های‌شان عمرش را کرده و مقاوم سازی صرف نمی‌کند و خانه باید نوسازی شود.

وی افزود: این نوسانات آماری عمدتاً ناشی از اختلاف‌نظر مالکینی است که ساختمان‌های آن‌ها در دسته مقاوم‌سازی قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور