رئیس فرهنگستان علوم پزشکی خواستار شد؛

ضرورت تسریع در تشکیل شورای سیاستگذاری سلامت

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما، خواستار تسریع در تشکیل شورای سیاستگذاری سلامت شد.

به گزارش ایلنا، سید علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، در نامه‌ای به  پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، بر ضرورت تشکیل شورای سیاستگذاری سلامت و نقش آن در پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه تأکید کرد. 

متن این نامه به این شرح است: 

برادر ارجمند جناب آقای دکتر پیمان جبلی

رئیس محترم سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با احترام، پیرو نامه شماره ۱۰/۵۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ و جلسه حضوری مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ و نیز مکاتبات قبلی (شماره۷۳۹۵ / ف ع پ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ و شماره ۱۰۰/۸۶۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳) در مباحث مطروحه، بر اهمیت نقش شورای سیاستگذاری سلامت در جهت پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه تاکید گردید. همانطور که مستحضرید بروز مشکلات و عوارض ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پیامدهای آن، بیش از پیش نیاز به وجود و ایفای نقش شورای سیاستگذاری سلامت را نشان داد. لذا خواهشمند است، این فرهنگستان را از اقدامات صورت گرفته در تشکیل این شورای مهم و اثرگذار مطلع فرمایید. 

بدیهی است فرهنگستان علوم پزشکی کمافی السابق آمادگی هرگونه همکاری با آن سازمان را در جهت ابعاد پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه دارد. 

دکتر سید علیرضا مرندی

