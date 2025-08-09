فعالسازی ۱۵۰ دستگاه ناوگان برای جابهجایی زائران
مسئول عملیات قرارگاه حملونقل مرزی اربعین در مرز زرباطیه از انجام عملیات جابهجایی زائران بین شهرهای زرباطیه و کوت در تاریخ ۱۶ مرداد با استفاده از ۱۵۰ دستگاه وسیله نقلیه خبر داد و افزود: در صورت نیاز، ظرفیت ناوگان تا ۲۵۰ دستگاه بنا به درخواست طرف عراقی قابل افزایش است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی قرارگاه حملونقل مرزی اربعین در مرز زرباطیه، احمد قیومی، با اشاره به انجام عملیات جابهجایی زائران در تاریخ ۱۶ مرداد، گفت: با هماهنگی طرف عراقی در نخستین مرحله از خدمترسانی، ۱۵۰ دستگاه اتوبوس وارد عرصه عملیات شده و ساماندهی و انتقال زائران در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در صورت نیاز و بر اساس درخواست طرف عراقی آمادگی ۱۰۰ درصدی برای افزایش ظرفیت خدمات تا ۲۵۰ دستگاه وجود دارد تا پاسخگوی حجم فزاینده زائران در هر لحظه ای باشیم.
وی تاکید کرد: هماکنون حمل و نقل مسیر زرباطیه – کوت مدیریت شده و تردد روان است و جابهجایی زائران با نظم، امنیت و سرعت در حال انجام است و امکان تسریع در خدماترسانی در صورت افزایش تقاضا وجود دارد.