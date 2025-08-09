خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعال‌سازی ۱۵۰ دستگاه ناوگان برای جابه‌جایی زائران

فعال‌سازی ۱۵۰ دستگاه ناوگان برای جابه‌جایی زائران
کد خبر : 1671740
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول عملیات قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین در مرز زرباطیه از انجام عملیات جابه‌جایی زائران بین شهرهای زرباطیه و کوت در تاریخ ۱۶ مرداد با استفاده از ۱۵۰ دستگاه وسیله نقلیه خبر داد و افزود: در صورت نیاز، ظرفیت ناوگان تا ۲۵۰ دستگاه بنا به درخواست طرف عراقی قابل افزایش است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین در مرز زرباطیه، احمد قیومی، با اشاره به انجام عملیات جابه‌جایی زائران در تاریخ ۱۶ مرداد، گفت: با هماهنگی طرف عراقی در نخستین مرحله از خدمت‌­رسانی، ۱۵۰ دستگاه اتوبوس وارد عرصه عملیات شده و ساماندهی و انتقال زائران در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در صورت نیاز و بر اساس درخواست طرف عراقی آمادگی ۱۰۰ درصدی برای افزایش ظرفیت خدمات تا ۲۵۰ دستگاه وجود دارد تا پاسخگوی حجم فزاینده زائران در هر لحظه ای باشیم.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون حمل و نقل مسیر زرباطیه – کوت مدیریت شده و تردد روان است و جابه‌جایی زائران با نظم، امنیت و سرعت در حال انجام است و امکان تسریع در خدمات‌رسانی در صورت افزایش تقاضا وجود دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور