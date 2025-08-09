به گزارش خبرنگار ایلنا، "محمد صادق معتمدیان" استاندار تهران در نشست صمیمانه با خبرنگاران و اصحاب رسانه که امروز -شنبه- در محل استانداری برگزار شد، گفت: یکی از اولویت های دولت چهاردهم، ساماندهی اتباع بود و این روندی است که از ابتدای دولت محترمانه و با رعایت شئونات در حال انجام است و تاکنون بیش از یک میلیون نفر از کشور و ۴۵۰ هزار نفر از تهران به کشورشان بازگردانده شده اند.

وی تصریح کرد: این آمار هم مربوط به اتباعی است که داوطلبانه مراجعه کرده اند و هم اتباعی که شناسایی و دستگیر شده اند.

حضور ۲۲۰ هزاری نفری دانش‌آموزان اتباع در مدارس استان تهران

وی با اشاره به آماری از حضور دانش آموزان اتباع در کشور اظهار کرد: سال گذشته در مدارس استان تهران ۲۲۰ هزار دانش آموز تبعه حضور داشتند که در واقع ۶ هزار کلاس درس ما به اتباع اختصاص پیدا کرده بود.

استاندار تهران افزود: اکنون صرفا اتباع مجاز می توانند در مدارس حضور داشته باشند که تعداد آنها حدود ۷۰، ۸۰ هزار دانش آموز است.

باید بر وضعیت اتباع مجاز اشراف داشته باشیم

معتمدیان خاطرنشان کرد: با طرد مهاجران غیرقانونی، ساماندهی اتباع مجاز نیز انجام خواهد شد، به گونه ای که اگر قرار است اتباعی در ایران به صورت مجاز ساکن باشند باید بر آنها اشراف داشته باشیم و ما تعیین کنیم که در کجا اسکان داشته باشند و از نظر اشتغال هم ما برای آن‌ها شغل تعیین کنیم.

وی در ادامه به مسائل و چالش‌های تهران اشاره کرد و افزود: بارگذاری جمعیتی ۲۱ برابری میانگین کشوری از مهمترین چالش هاست که حاصل چند دهه ساخت و ساز مجاز و غیرمجاز است.

۴ برابر توان اکولوژیکی استان، بارگذاری جمعیت انجام شده است

معتمدیان با تاکید بر اینکه بیش از توان اکولوژیک تهران بارگذاری در آن انجام شده است، گفت: متاسفانه امروز ۴ برابر توان اکولوژیکی استان بارگذاری جمعیت انجام شده است که مشکل آب هم ناشی از همین مسئله است.البته به تغییرات اقلیمی و برداشت های بی رویه هم باید اشاره کرد.

محدودسازی جمعیت رو به افزایش تهران

وی خاطرنشان کرد: مهمترین موضوع در دستور کار این است که جمعیت رو به افزایش تهران را مدیریت و محدودسازی کنیم.

معتمدیان با تاکید بر اینکه پدیده‌ تراکم‌فروشی این چالش را تشدید کرده است، افزود: اگرچه این ساخت‌و سازهای جدید رنگ و بوی قانونی دارد، اما می‌دانیم که تراکم‌فروشی‌ها به خاطر انتفاع مالی شهرداری‌ است.

امروز علاوه بر تراکم‌فروشی با حریم‌فروشی هم مواجهیم

استاندار تهران با ابراز تاسف از اینکه امروز با حریم فروشی نیز مواجهیم، افزود: یکی از نگرانی‌های که در توسعه تهران داریم، صیانت از حریم این شهر است، چرا که شاهد تخلفات زیاد و ساخت و ساز غیرقانونی عجیب و غریب در حرائم بوده‌ایم.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت های ماهواره ای در راستای ممانعت از هرگونه ساخت و ساز غیرقانونی در حریم شهر گفت: باید چارجوب تعیین کنیم تا کی قرار است بارگذاری جمعیت در تهران انجام شود؟

رشد بی رویه بارگذاری جمعیتی در تهران را باید متوقف کنیم

استاندار تهران تاکید کرد: رشد بی رویه بارگذاری جمعیتی در تهران را باید متوقف کنیم، آن هم جمعیتی که غیرمولد و تحمیلی بر شهر است.

وی به چالش آب در استان تهران اشاره کرد و افزود: شهریور ماه پایان پنجمین سال خشکسالی است و بنا بر پیش‌بینی‌ها ششمین سال خشکسالی نیز از پایان شهریور شروع می‌شود.

در مهر و آبان شرایط بارندگی‌ها مناسب نیست

معتمدیان با تاکید بر اینکه طبق پیش‌بینی‌ها در مهر و آبان شرایط بارندگی‌ها مناسب نیست، گفت: امسال در استان تهران نسبت به سال قبل ۳۱ درصد کاهش بارندگی داشتیم.

وی به پروژه‌های انتقال آب به تهران اشاره کرد و افزود: در شرایط بسیار حساسی قرار داریم و به همین دلیل به صورت اورژانسی بحث انتقال آب از طالقان مطرح شد که امیدوام زودتر به بهره برداری برسد.

۱۳ هزار کلاس درس با میانگین کشوری فاصله داریم

وی همچنین با اشاره به کمبود مدارس در استان تهران گفت: اکنون ۱۳ هزار کلاس درس با میانگین کشوری فاصله داریم. در شهرستان های استان با استفاده از طرفیت مردم و خیرین اقداماتی در این راستا در حال انجام است، البته دولت هم پیش قدم است، چرا که مدرسه و مدرسه سازی از برنامه‌های جدی رئیس جمهور است.

