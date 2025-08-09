دانشگاه شهیدچمران اهواز عضو شبکۀ دانشگاهی «بریکس» شد
مدیر دفتر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه شهید چمران اهواز از عضویت این دانشگاه در شبکۀ دانشگاهی «بریکس» و همکاری با دیگر دانشگاههای عضو این شبکه در حوزۀ «منابع آب و کنترل آلودگی»، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید رحیم موسوینیا در این خصوص بیان کرد: در نشستی با مدیریت وزارت آموزش کشور برزیل که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، دانشگاه شهید چمران اهواز عضو شبکۀ دانشگاهی «بریکس» شد.
مدیر دفتر همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: شبکۀ دانشگاهی «بریکس» در سال ۲۰۱۵ بهمنظور ترویج و انجام تحقیقات مشترک، جابهجایی تحصیلی و برنامههای آموزشی خلاقانه تأسیس شد و دانشگاههایی از کشورهای ایران، روسیه، برزیل، هند، چین، جنوب آفریقا، مصر، امارات متحدۀ عربی، و اندونزی در آن عضو هستند و در حال حاضر این شبکه دارای بیش از ۱۷۸ عضو است.
وی تصریح کرد: اولویتهای این شبکه دانشگاهی در حوزۀ دانش، انجام همکاریهای تحصیلی، علمی و پژوهشی مؤسسات آموزشی با یکدیگر، علوم کامپیوتر و امنیت اطلاعات، مطالعات بریکس، انرژی، اکولوژی و تغییر آب و هوا، منابع آب و کنترل آلودگی، اقتصاد، علوم ریاضی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، کشاورزی پایدار_ امنیت غذایی، علوم بهداشت است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، موسوینیا، تصریح کرد: براساس تصمیمگیری انجام شده، دانشگاه شهید چمران اهواز در حوزۀ منابع آب و کنترل آلودگی با سایر دانشگاههای عضو این شبکه همکاری میکند.